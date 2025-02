20.02.2025 - attacca! – Konzerte für junge Ohren: »Apollonia in der Welt der Musik«

Musikerlebnisse für Kinder verspricht die neue Veranstaltungsreihe »attacca! – Konzerte für junge Ohren« des Kulturamtes der Stadt Neuss, die in Kooperation mit der Musikschule Neuss realisiert wird. Im dritten Konzert der »attacca!«-Reihe wird es voll auf der Großen Bühne des Rheinischen Landestheaters, wenn die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein unter der musikalischen Leitung von Ustina Dubitsky das Publikum in die faszinierende Klangwelt von Igor Strawinskys Ballettmusik »Apollon musagète« entführt.

Apollonia wird von einem unangenehmen Traum verfolgt. Mit Hilfe eines großen Traumfängers und einem kleinen Menschlein, das über die guten und bösen Träume wacht, begibt sich Apollonia auf eine spannende Reise in die Welt der Träume und der Musik. Dabei erfährt Apollonia so einiges über die Instrumente des Orchesters und die Besonderheiten von Strawinskys Musik. Gemeinsam mit Apollonia und Schülerinnen des TANZRAUM NEUSS darf mitgemacht, gelauscht und gestaunt werden.

attacca! – Konzerte für junge Ohren 2024/25

Samstag, 22. Februar 2025, 16 Uhr

Rheinisches Landestheater Neuss

APOLLONIA IN DER WELT DER MUSIK

Ein Konzert für die ganze Familie; empfohlen für Kinder ab 4 Jahren mit Musik aus Igor Strawinskys »Apollon musagète«

Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein

Ustina Dubitsky, musikalische Leitung

Schülerinnen des TANZRAUM NEUSS, Einstudierung Jennifer Döring

Anne Kaack-Heyens, Moderation & Konzeption

Kristin Susan Catalán Medina, Moderation & Konzeption

Tickets:

› kulturamt-neuss.de/attacca

› bei den üblichen Vorverkaufsstellen

› Ticket-Hotline: 02131 526 99 99 9