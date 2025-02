20.02.2025 - Semesterabschluss-Ausstellung der Malkurse von Mascha Malzeva

Die Semesterabschluss-Ausstellung der VHS-Malkurse von Mascha Malzeva im RomaNEum ist vom 25. Februar bis zum 14. März 2025 zu sehen. Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am Dienstag, 25. Februar 2025, 17:30 Uhr von Ursula Platen, Beigeordnete für Jugend, Bildung und Kultur eröffnet.



Traditionell präsentieren die Kursteilnehmenden von der VHS Neuss und dem Kulturforum Alte Post organisierten Malkurse am Ende des Semesters ihre Werke einem interessierten Publikum. Die Ausstellung zeigt eine beeindruckende Spannbreite an Werken, die von zarten Aquarellen über experimentelle Acrylmaltechniken bis hin zu Eitempera reichen. Thematisch zeichnen sich die Werke durch eine bunte Vielfalt aus: Geometrische und expressive Abstraktionen, gegenständliche Darstellungen sowie konzeptionelle, phantasievolle Kompositionen sind vertreten. Der thematische Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Bewegung und Illusion.



Erweitert wird die Ausstellung mit Werken von Schüler*innen des Nelly-Sachs-Gymnasiums. Sie haben zweidimensionale Bruchfliesenmosaiken erstellt. Die Arbeiten sind im Rahmen eines Kunstprojekts der Künstlerin Malzeva entstanden, das im Landesprogramm „Kultur und Schule“ durchgeführt wurde.