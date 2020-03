20.03.2020 - Stadt kontrolliert wegen der Corona-Virus-Verfügungen

Mit deutlich mehr Personal wird das Ordnungsamt an diesem Wochenende die Einhaltung der von der Stadt Neuss erlassenen Allgemeinverfügungen überwachen. Ein besonderes Augenmerk werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes insbesondere zum Aufenthalt auf Spiel- und Bolzplätzen sowie anderen Ansammlungen von Menschen im Stadtgebiet legen. Außerdem werden die Bürgerinnen und Bürger auf Abstandsempfehlungen hingewiesen. Sie werden grundsätzlich eingreifen, wenn Ge- und Verbote wie Menschenansammlungen bereits ab drei bis vier Personen, Menschentrauben oder –schlangen oder das nicht erlaubte Öffnen von Gewerbebetrieben festgestellt werden. Die Kontrollen in der Innenstadt und allen Stadtteilen werden bis in die späten Abendstunden durchgeführt.