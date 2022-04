20.04.2022 - Bombenfund Bataverstraße (Bolssiedlung)

Heute um 15.30 Uhr ist ein amerikanischer 10-Zentner Kampfmittelfund in Neuss auf der Bataverstraße (Bolssiedlung) bestätigt worden. Dieser muss heute noch durch den Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft werden. Anlieger*innen in der unmittelbaren Umgebung des Bombenfundes müssen während der Entschärfung ihre Häuser verlassen und dürfen sich nicht im Freien aufhalten. Weitere Informationen, auch zu den betroffenen Straßen, gibt es in Kürze. Die Bürger*innen können sich darüber hinaus im Internet auf der offiziellen Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de und die städtische Facebook-Seite informieren.

(Stand: 20.04.2022, Kro)