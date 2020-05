20.05.2020 - Stadt Neuss sucht Pflegefamilien

Das Thema des Kinderschutzes ist auch während der Corona-Krise präsent. Es besteht demnach weiterhin der Bedarf, dass Kinder entweder vorübergehend in Bereitschaftsfamilien oder dauerhaft in Pflegefamilien untergebracht werden.

Bereitschaftsfamilien arbeiten für das Jugendamt und nehmen kurzfristig vorübergehend Säuglinge, Kleinkinder oder Kinder auf. Der Aufenthalt in der Bereitschaftsfamilie ist eine Übergangslösung. Er dient dazu, zum Beispiel eine akute Krise zu bewältigen und eine geeignete Zukunftsperspektive für das Kind zu entwickeln.

In manchen Fällen ist diese Zukunftsperspektive der Wechsel in ein langfristig angelegtes Pflegeverhältnis. Vollzeitpflegefamilien bieten diesen Kindern ein langfristiges Zuhause und begleiten sie in ihrer Entwicklung. Bei diesen Aufgaben werden die Pflegefamilien durch den Fachdienst des Jugendamtes beraten, begleitet und fortgebildet.

Erfreulicherweise kann die Informationsveranstaltung am Mittwoch, 27. Mai 2020 um 19 Uhr im Romaneum stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine vorherige Anmeldung bei der Volkshochschule sowie die Einhaltung der Hygienevorschriften (Nasen-Mund-Bedeckung und Händehygiene) erforderlich.

Darüber hinaus kann man sich jederzeit mit Fragen oder für nähere Informationen telefonisch unter 02131/905189 oder per Mail an den Pflegekinderdienst der Stadt Neuss (andreas.kels@stadt.neuss.de) wenden.

Weitere Informationen sind außerdem unter www.neuss.de/leben/kinder-und-jugend/pflegekinder-und-adoptionen erhältlich.