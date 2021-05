20.05.2021 - Aktion „Arbeitsplatz KUNST“ abgesagt

Pandemiebedingt muss das für das letzte Maiwochenende avisierte Wochenende der offenen Ateliers unter dem Projektnamen „Arbeitsplatz KUNST“ erneut absagt werden. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie kann die Aktion, die einen direkten Einblick in die Welt der Künstlerinnen und Künstler ermöglichen würde, nicht durchgeführt werden. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das Kulturamt der Stadt Neuss plant in interkommunaler Kooperation mit allen Städten des Rhein-Kreises Neuss eine mögliche Verlegung in den Herbst. Alle aktuellen Informationen werden auf der Homepage www.arbeitsplatz-kunst.de sowie über die sozialen Medien kommuniziert.

(Stand: 20.05.2021/Spa)