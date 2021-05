20.05.2021 - Wiederholungswahl des Integrationsausschusses

Am Sonntag, 30. Mai 2021, findet die Wiederholungswahl des Integrationsausschusses der Stadt Neuss statt. Dazu wurde jetzt der Appell des Beauftragten für Diversität, Integration und Antirassismus, Deniz Elbir, in 14 verschiedenen Sprachen veröffentlicht. Neben Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Griechisch, Polnisch, Arabisch und Türkisch wurde der Wahlaufruf auch in Dari, Farsi, Kurmandschi, Sorani, Tamil und Urdu übersetzt.

Die Texte sind auf der Homepage der Stadt Neuss unter https://www.neuss.de/leben/soziales/integrationsportal/wahlaufruf abrufbar und erklären Grundsätzliches zur Wahl wie die Wahlberechtigung oder die Aufteilung der Wahlbezirke in der jeweiligen Landessprache.

Der Integrationsausschuss besteht aus zwölf direkt gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Neusser Migrantinnen und Migranten, sowie aus sechs Ratsmitgliedern. Die Legislaturperiode beträgt fünf Jahre. In dem demokratisch gewählten Gremium tauschen sich alle Mitglieder regelmäßig und auf Augenhöhe über Fragen der Chancengerechtigkeit, der gleichberechtigten Teilhabe, der Migration und Integration und vielen aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen aus.





