20.05.2022 - Stadtwerke starten Verkauf des 9-Euro-Tickets

Nach der heute erfolgten Zustimmung des Bundesrates steht dem Start des „9-Euro-Tickets“ zum 1. Juni in Neuss nichts mehr im Weg. Die Stadtwerke Neuss haben den Verkauf der „Schnupperabos“ begonnen. Sowohl im Kunden-Center an der Krefelder Straße, in den über das Stadtgebiet verteilten 18 Vorverkaufsstellen, an den Fahrkartenautomaten als auch beim Fahrpersonal in den Bussen kann das ÖPNV-Ticket ab sofort erworben werden. Zum 1. Juni folgt dann noch die „neuss mobil“ App. Unter dem Motto „9 für 90“ kann mit dem Discountticket drei Monate lang bundesweit der öffentliche Nahverkehr benutzt werden. Der Monatspreis liegt bei 9 Euro.



Abo-Ticket nach Maß

Die Stadtwerke Neuss erhoffen sich vom 9-Euro-Ticket viele neue Kunden, die nach der dreimonatigen Testphase die Vorzüge des ÖPNV zu schätzen wissen und als Abokunden erhalten bleiben. „Das 9 Euro-Ticket bietet für Gelegenheitsfahrer die Chance, aus unserem großen Abo-Portfolio passgenau die richtige Variante auszuwählen und diese drei Monate ausgiebig zu testen. Egal ob BärenTicket, Ticket1000, Ticket2000 oder YoungTicketPLUS: Es macht absolut Sinn, sich jetzt im Rahmen der „9 für 90“-Aktion für ein konkretes Abonnement zu entscheiden. Eine mögliche Kündigung nach drei Monaten ist kostenfrei möglich“, erklärt Jörg Steinfort, Leiter Vertrieb und Marketing bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Neuss.



Keine Änderung für Bestands-Abokunden

Wer bereits ein Abo bei den Stadtwerken Neuss hat, muss nichts unternehmen. Für die bestehenden Abonnements werden von Juni bis August automatisch jeweils nur 9 Euro monatlich berechnet.



Große Nachfrage schon im Vorfeld

Bereits seit Wochen verzeichnen das KundenCenter und die Telefon-Hotline der Stadtwerke Neuss eine hohe Nachfrage zum 9-Euro-Ticket. „Bundesweit geht man derzeit von rund 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzern aus. Bricht man diese Prognose auf die Stadt Neuss herunter, so ist mit gut und gerne 50.000 Ticket-Nutzern alleine bei uns zu rechnen“, wagt Jörg Steinfort eine erste vorsichtige Prognose für die „9 für 90“-Aktion.



Alle Infos zum 9-Euro-Ticket finden sich auch online unter www.stadtwerke-neuss.de/tickets-preise.