20.05.2022 - „Wandel und Handel - Hanse heute“

Schüler*innen der Gesamtschule an der Erft präsentieren für den anstehenden 42. internationalen Hansetag Neuss auf neun Litfaßsäulen selbst gestaltete Plakate im Neusser Stadtgebiet. Die zehn Schüler*innen nahmen in den Osterferien an einem spannenden Fotoprojekt teil.

Zusammen mit Malerin Melanie Richter und Fotokünstler Kay Kaul (Atelier 5tief Neuss) entstanden Plakate, die jetzt auf den Litfaßsäulen im öffentlichen Raum gezeigt werden. Das Thema des interkulturellen, interdisziplinären Jugendprojektes lautete „Wandel & Handel – Hanse heute“. In Kooperation mit der Firma Ströer wurden die Plakate auf die neun Litfaßsäulen im Neusser Stadtgebiet plakatiert.

Gefördert wurde das Projekt vom Kulturamt der Stadt Neuss, dem Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW im Rahmen von „Ankommen und Aufholen nach Corona“.

Litfaßsäulen-Standorte:

Spulgasse, Meererhof, Ausfahrt Tiefgarage, Neuss

Schwannstraße / Tückingstraße (We.Re.), Neuss

Breitestraße 131 (We.Re.), Neuss

Krurstraße / Sternstraße (We.Li.), Neuss

Krurstraße 50 / Gielenstraße (We.Li.), Neuss

Kaiser-Friedrich-Str., NH Friedrichstraße (We.Li.), Neuss

Nordkanalallee / Simrockstraße (We.Re.), Neuss

Selikumerstraße geg. 9 /Augustinusstraße (We.Li.), Neuss

Stresemannallee / Augustinusstraße (We.Li.), Neuss

(Stand: 20.05.2022,Kro)

Hintergrundinfos zum Projekt: Wandel & Handel – Hanse heute:

Die Entwicklung des Handels und des Verbunds der Hanse verändert und prägt auch das Leben in Neuss und im Rhein Kreis Neuss. Handel von Waren des täglichen Bedarfs, Technologietransfer und Produktion (…) prägen Arbeitswelt wie Freizeit und das kulturelle Zusammenleben und den Austausch. Hanse Heute ist auch das gesellschaftliche Zusammenleben heute, das durch Engagement jedes Einzelnen geprägt wird und vielseitige Zukunfts-Perspektiven eröffnet.

Die Projektteilnehmer*innen haben sich die Prägung ihres unmittelbaren Lebensumfeldes durch den Handel betrachtet und sich über internationale Beziehungen und Partnerschaften der Stadt Neuss und des Hanseverbundes informiert. Sie haben sich auch Gedanken über

historische und aktuelle Entwicklungen gemacht um schließlich ihre eigenen Bezüge und Interessen an der ‚HANSE HEUTE‘ nachzugehen. Mit dem je ganz persönlichen Zugang haben die jungen Gestalter*innen, einzeln oder im Zweierteam, ihre eigenen Aspekte zum

Thema herausgearbeitet und diese visuell auf Großplakaten gestaltet. Der Vorsitzende der Jugendhanse, Herrn Ahmad Mahmoudi, folgte im Vorfeld der Gesprächs-Einladung der Projektteilnehmer*innen. Dabei konnten die Gestalter*innen ihre Themen und Plakate im Atelier von Melanie Richter vorstellen, sich über die Aktivitäten der Internationalen Jugendhanse generell und zu den Hansetagen Neuss erkundigen, Beteiligungsmöglichkeiten an der Jugendhanse Neuss erfragen und Aktivitäten zu den Hansetagen Neuss erfahren.

Übersicht zu den Projektarbeiten der Teilnehmer*innen:

- Vielfalt an Kultur - Ezgi-Selin Sahim

- Kultur in Uns - Svetlana Spyridonidis

- Transportwege Hanse - Lorenzo Zhu

- Nicht nur Produkt! - Matthias Simon, Felix Krämer

- Ortschaft im Wandel - Lisa Pajonczek

- Hanse Aujourd‘hui - Amy_Dutzki

- Hanse Früher und Heute - Giulia Zhu, Siyan Zhou

- Der Ausstausch - Melina Könen

- Wandel & Handel, HANSE HEUTE – Projekt/Gruppe

Kultur ist vielseitig, so auch der Tanz, als Teil davon. Tanz bringt zusammenbringt, verbindet miteinander und ist kultureller Ausdruck.

Mein Plakat erlaubt uns einen kurzen Einblick in die Vielfalt an internationalen Tänzen, die auch hier in Neuss getanzt werden; von tamilischem Tanz bis zu HipHop ist alles dabei.

Hanse Früher und Heute - Giulia Zhu, Siyan Zhou

Wir vergleichen Transportmittel und Zahlungsmethoden des Handels in der Hanse von früher mit heute. Der offensichtliche Wandel, den wir mit unserem Plakat dokumentieren, zeigt sich als Fortschritt der Hanse Heute.

Kultur in Uns - Svetlana Spyridonidis

Die Litfasssäule, die ich im Rahmen des Projekts zum Hansefests gestalten durfte, befasst sich mit unterschiedlichen Kulturen und den Menschen die ihnen innewohnen. Vor allem aber soll sie zeigen, dass Jeder von uns einen Teil seiner Kultur in sich trägt, auch wenn wir uns dessen oft nicht bewusst sind. Dafür habe ich mich mit verschiedenen Menschen getroffen und mich spezifisch für Abbildung ihrer Augen als Repräsentation ihrer Kulturen entschieden. Mein Plakat zeigt so die Vielfalt der Kulturen unter uns und hier in Neuss.

Transportwege Hanse - Lorenzo Zhu

Hanse ist für mich auch die Vielfalt der Transportwege des internationalen Handels. Sie dient dem Austausch von Waren, dem Export ausgesuchter Produkte und dem Import vom Dingen, die dringend benötigt werden. Mit meinem Plakat zeige ich beispielhafte Transportwege nach Deutschland; auf dem Landweg, zu Wasser und per Luftfracht.

Ortschaft im Wandel - Lisa Pajonczek

Als eine der ältesten Städte hat sich Neuss bereits häufig verändert. An den alten Fassaden und an vielzähligen Denkmälern lässt sich über Jahrhunderte ein Wandel erkennen, der unsere Geschichte bis heute prägt. Auf ihren Spuren in Neuss unterwegs, habe ich einen kleinen Ausschnitt davon fotografisch dokumentiert. Mein Plakat repräsentiert anhand alltäglich wirkender Spuren der Zeit den Wandel in Neuss.

Nicht nur Produkt - Matthias Simon, Felix Krämer

Nicht nur Produkt! – Volle Regale? – Volle Strassen

Internationaler Handel stellt den geistigen Nachfolger der Hanse dar. Dieser weltweite Austausch, der mit langen Transportwegen verbunden ist, verursacht viel Plastikmüll. Um die Handelsgüter haltbar und transportfähig zu machen, werden diese meist mit umweltschädlichen Erdölerzeugnissen und schwer abbaubaren Stoffen mehrfach verpackt.

So erhält der Konsument oft mehr Plastik als eigentliches Produkt und das Plastik wird als wertlos betrachtet. Der daraus entstehende Müll ist auch auf unseren Straßen in Neuss erkennbar.

Hanse Aujourd´hui - Amy Dutzki

Hanse Aujourd´hui - in der Heimat - ou à Paris et en Norvège

Meine Idee ist generelle und kulturelle Unterschied zwischen 3 Städten und Ländern zu zeigen, zu denen ich persönlichen Bezug habe: Frankreich, Paris – Norwegen, Oslo und Deutschland, Erfttal. Alle 3 Länder/ Städte haben eine andere Sprache, andere Traditionen, andere Kultur. Unterschiede in den 3 Städten kann man in meinen Fotografien sehen. In Frankreich gibt es eine andere Bauart, in Norwegen gibt es viel Meer und Seen und in Deutschland sind die Farben des Himmels anders als in Norwegen.

Der Ausstausch - Melina Könen

Die Vielzahl der Länder, mit denen Deutschland, Neuss im Austausch steht, hat mich fasziniert. Flaggen dieser Länder auf dem Plakat zu zeigen, bedeutet Austausch für mich. Ich habe dabei eine individuelle und überschaubare Auswahl für das Layout getroffen:

Brasilien - Bulgarien - China - Indien - Polen - Rumänien - Ukraine - Serbien - Slowakei - Südafrika - Tschechien – Ungarn. Ob wohl Jeder auf Anhieb eine Zuordnung der Flaggen zu den genannten Ländern treffen kann?



(Stand: 22.05.2022, Kro)