20.06.2022 - Neuss gewinnt bei „Jugend musiziert“

Diana Hartwig und Leon Leif Daners, beide aus der Gesangsklasse von Regina Schmitz an der Musikschule der Stadt Neuss, waren erfolgreich beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Das Finale des 59. Wettbewerbs wurde vom 2. bis 9. Juni 2022 im niedersächsischen Oldenburg ausgetragen. Diana Hartwig hat sich über erste Plätze im Regional- und Landeswettbewerb qualifiziert und einen ersten Preis im Fach Popgesang in der Altersklasse III erreicht mit 24 von 25 möglichen Punkten. Nach ihrem zweiten Preis im letzten Jahr hat es die 15jährige Schüler*in jetzt auf das ganz obere Treppchen geschafft. Auch Leon Leif Daners hat sich über die Vorrunden qualifiziert und ersang sich einen zweiten Preis im Fach Popgesang in der Altersklasse VI mit 22 Punkten.

Diana Hartwig ist seit ihrem vierten Lebensjahr Schülerin der Musikschule, zuerst in der Musikalischen Früherziehung und danach in den Fächern Klavier und Gesang. Sie ist Stipendiatin im Exzellenz Programm des Fördervereins der Musikschule und nimmt an der studienvorbereitenden Ausbildung (SVA) der Musikschule teil, außerdem hat sie schon mehrfach bei den „Neusser-Musicalwochen“ als Sängerin und Darstellerin Bühnenerfahrung gesammelt. Sie ist – genauso wie Leon Leif Daners - als Grundschülerin im Neusser Modellprojekt „Jedem Kind seine Stimme“ von Gesangslehrkräften der Musikschule unterrichtet worden.

Leon Leif Daners ist 21 Jahre alt und seit seinem 6. Lebensjahr Schüler der Musikschule, zuerst mit Geige, dann mit Keyboard und Gesang. Er hat als Instrumentalist in vielen Ensembles der Musikschule mitgewirkt und sich gerade im Fach Gesang in den letzten Jahren enorm entwickelt und schreibt auch eigene Songs. Er studiert Jura in Düsseldorf. Die Gesangsklasse von Regina Schmitz ist mit mehreren Bundespreisen in den letzten Jahren eine der erfolgreichsten Musikschul–Gesangsklassen in ganz Deutschland.

Jugend musiziert ist der größte Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche weltweit und ein Projekt des Deutschen Musikrates, unterstützt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Sparkassen-Finanzgruppe. Er findet seit 1963 jedes Jahr statt. Seit Beginn haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen.

(Stand: 20.06.2022/Spa)

Ein Foto zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen sind Leon Leif Daners und Diana Hartwig (r.) mit Gesangslehrerin Regina Schmitz.