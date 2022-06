20.06.2022 - Spanisch lernen in der ersten Ferienwoche

Einen Spanischkurs für Fänger*innen, der auch als Bildungsurlaub anerkannt ist, bietet die Volkshochschule Neuss von Montag, 27. Juni, bis Freitag, 1. Juli 2022, täglich 9.30 bis 15 Uhr, an. Im Romaneum, Brückstraße 1, steht dabei die mündliche Kommunikation im alltäglichen und beruflichen Umfeld im Mittelpunkt. Dozentin Anne Arheiliger versteht es, mit vielen abwechslungsreichen Materialien Grundkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen aufzubauen. Weitere Details und die Anmeldung zu Veranstaltung (Kennung V203501) sind unter www.vhs-neuss.de per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131/904151 erhältlich.

(Stand: 20.06.2022/Spa)