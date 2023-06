20.06.2023 - Theater Kreuz&Quer – „Dornröschen lass dein Haar herab“

Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Kindertheater im Grünen“ lädt das Jugendamt der Stadt Neuss Kinder ab 3-4 Jahren und deren Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel am Samstag, den 24.06.2023, um 15.00 Uhr, vor die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Geschwister-Scholl-Haus, Leostraße 71, 41462 Neuss ein.

Ein Clownstheaterstück für 2 Clowns, einen Garten, eine Hecke und eine Heckenschere, frei nach dem Grimm‘schen Märchen "DORNRÖSCHEN". Frühlingszeit! Die Bäume schlagen aus! Die Blumen sprießen! Gebrr hat Hummeln im Hintern und Grimm würde am liebsten einfach nur in Ruhe die Frühlingssonne genießen. Doch die beiden Clowns, müssen ihren Garten „putzen“: Graben, haken, jäten, zupfen, säen, setzen, Hecke schneiden ... Doch Moment mal? Gibt es da nicht ein Märchen in dem eine Hecke vorkommt? Und ein Schloss und ein Spinnrad und eine verwunschene Prinzessin und ein zupackender Prinz? Das ist doch viel spannender als Gartenarbeit! Und ist nicht alles da, was man für dieses Märchen braucht? Mit Hilfe allerlei Gartengeräte erzählen sich die beiden kreuz und quer durch das Märchen von Dornröschen, bringen einiges durcheinander, doch am Ende - wie immer im Märchen – küsst die Prinzessin ihren Prinzen und der bekommt das halbe Königreich und die ganze Prinzessin und kann endlich in der Frühlingssonne dösen.

Eine Anmeldung zum jeweiligen Theaterstück ist nicht notwendig. Für weitergehende Fragen steht Ihnen die Jugendförderung unter 02131-90-5139 gerne zur Verfügung.