20.07.2020 - Festival „Kulturgarten“

Mit dem Festival „Kulturgarten“ hat das Kulturamt der Stadt Neuss ein dreiwöchiges Kulturprogramm zusammengestellt. Von Freitag, 24. Juli 2020, bis Samstag, 15. August 2020, sorgt es am und im Globe an der Rennbahn für bunte Unterhaltung: Open Air, wenn es das Wetter zulässt, und im vertrauten Rund des Globe-Theaters. Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag, 21. Juli 2020, um 9 Uhr. „Es ist großartig, dass wir mit dem Festival ‚Kulturgarten‘ in den Sommerferien ein breitgefächertes Programm für Familien und Kulturinteressierte anbieten können“, freut sich Bürgermeister Reiner Breuer.

Comedy und musikalisches Kabarett repräsentieren die Comedy ConneXion, mit der der Reigen am Freitag, 24. Juli 2020, um 19.30 Uhr beginnt. DAT ROSI bringt am 30. Juli 2020 ein Corona Spezial, denn sie will „endlich raus ausse Hütte“, und am 13. August 2020 präsentiert Aydin Isik sein Bühnenprogramm „Ehrlich gesagt ...“, für das er den Hessischen Kabarettpreis 2018 erhalten hat.



Vorwiegend für die ganze Familie sind die Puppentheater- und Magievorstellungen im Kulturgarten gedacht. Die Märchenbühne bringt den „Schatz auf der Pirateninsel“ (25. Juli) nach Neuss, Fug und Janina zeigen ihre Show „Wissen macht Ah!“ (26. Juli), die kleine Made erzählt den kleinen und großen Zuschauern von ihrer Reise nach China (31. Juli) und der Zauberer Marcel Wunder versetzt uns mit seiner humorvollen Show in Erstaunen (5. August). Eine andere Zielgruppe hat das Kasperletheater Fifty Shades of Gretel im Visier, das sich expressis verbis (und wie der Titel bereits vermuten lässt) ausschließlich an Erwachsene wendet.

Für exotische Musikerlebnisse sorgen die kurdische Sängerin Simav Hussein und der syrische Friedenschor (25. Juli), der auch schon beim Bürgerfest des Bundespräsidenten Joachim Gauck aufgetreten ist; die Tamilische Nacht von CJ Germany und den sechs jungen Tänzern All4one verbinden Pop und Tanz mit den fesselnden Melodien der alten Kultur von Sri Lanka; und Jamals Rheinorchester bringt am 30.7. eine unwiderstehliche Synthese arabischer Klänge mit Jazz, Rock & Pop.

Echtes Sommerfeeling mit südlichen Rhythmen erzeugen die beiden Spanier José Antonio Prima Reina und Daniel Alcalá bei der Spanischen Nacht (2. August); die Flötistin Anette Maiburg vom beliebten Niederrhein Musikfestival mit ihrer Classica Latina (1. August); das Ensemble DREI!, das zu einer musikalischen Karibik-Reise einlädt (3. August); und die Neusser Kunstförderpreisträgerin Clara Krum, die auf der Suche nach ihren Wurzeln tief in die musikalische Geschichte Argentiniens eindringt (12. August).



Jazz, Pop, Rock und Crossover in schönsten Mischungen bieten der Liedermacher Eddy Schulz mit den „Alltagskatasrophen“, das Akustik Trio von Udo Klopke, der beim deutschen Rock & Pop Preis den ersten Platz erreicht hat (31. Juli 2020) und das Jazz-Duo Vogical am 14. August 2020.

About Aphrodite verzaubert dann am 3. August 2020 mit unwiderstehlich ätherischen Klängen, in denen das Theremin, ein unglaubliches Instrument aus der Frühzeit der elektronischen Tonerzeugung, eine Hauptrolle spielen wird.



Am Freitag, 7. August 2020, wird Bürgermeister Reiner Breuer den Kunstförderpreis der Stadt Neuss an die junge Cellistin Julia Wasmund verleihen, womit wir bei der Klassik angekommen sind, ohne die ein Kulturgarten kein solcher wäre.



Zunächst gestalten die Stipendiaten der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn) am 6. August 2020 eine Nordische Nacht mit skandinavischen Streichquartetten; im Anschluss spielt das Moerser Blechbläserquintett Brassgui’des Klassiker aus drei Jahrhunderten von Duke Ellington, über Henri Mancini („Der Rosarote Panther“) bis zu Bach, Vivaldi und Co. Zwei Tage später, am Sonntag, den 8. August, widmen sich drei virtuose Solisten der dkn einer ungewöhnliche Auswahl an klassischen Divertissements; und am selben Abend stellt die Sopranistin Annette Elster mit ihrem Partner, dem Komponisten und Pianisten Christoph Staude, klassische Titel aus Film und Folk vor.



Zu den Höhepunkten zählt gewiss auch der Auftritt der Band 5000 Miles – Der Orient rockt! am 15. August 2020. Den Abschluss des Kulturgartens gestaltet dann die Gruppe Afrotonique, die mit Musik und Tanz faszinierende Einblicke in die Kultur Guineas gewähren wird.



Die Abstandsregeln werden gewahrt, die Mund-Nasen-Bedeckung kann abgenommen werden, sobald der Platz erreicht ist. Für das Catering sorgt das Wunderbar-Team im Strandgut, das bislang als „Wetthalle“ bekannt war.

Pro Vorstellung sind 96 Tickets im Vorverkauf.

Das Ticket kostet zehn Euro, ermäßigt fünf Euro (zzgl. Servicegebühr). Kartenvorverkauf nur über west:Ticket – online unter www.westticket.de, alternativ telefonisch unter 0211/274000.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Dienstag, 21. Juli 2020, um 9 Uhr.



Beteiligte Institutionen: Kulturamt Neuss, Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein, Kulturforum Alte Post, Landesmusikrat NRW, Musikschule Neuss, Neue Deutsche Stadtgesellschaft, Neuss Marketing, Niederrhein Musikfestival, Raum der Kulturen Neuss e.V., Stadtbibliothek Neuss, Theater am Schlachthof (TaS)



Ein besonderer Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Neuss, die bei diesem so spontan geplanten Festival für die Sicherheit vor Ort sorgen wird.

Weitere Informationen sind unter www.neuss.de/kultur erhältlich.