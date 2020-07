20.07.2020 - Zeichnen im Park

Das Kulturamt der Stadt Neuss bietet mit der Veranstaltungsreihe "Zeichnen im Park" ab Mittwoch, 22. Juli 2020, ein neues Sommerferienangebot an. Jeweils mittwochs von 18 bis 20 Uhr vermittelt Diplom-Grafikerin Vera Henkel interessierten Erwachsenen vor inspirierender Kulisse im Rosengarten wissenswertes rund um das Thema Zeichnen. Die weiteren Termine sind der 29. Juli, der 5. August und der 12. August 2020. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an verahenkel@gmx.net ist zwingend erforderlich. Treffpunkt vor den Veranstaltungen ist der Brunnen im Rosengarten unweit der Stadthalle. Bei schlechtem Wetter fällt die jeweilige Veranstaltung aus.

Von den Teilnehmenden mitzubringen sind Bleistift, schwarzer dünner Filzstift, Buntstifte, Zeichenblock oder -heft sowie eine feste Unterlage (Zeichenbrett) und bei Bedarf eine Sitzgelegenheit. Fortgeschrittene Zeichner können darüber hinaus Material nach eigenen Wünschen mitbringen.