20.07.2021 - „Wo ist Alice?“

Am vergangenen Freitag wurde das Theaterstück „Wo ist Alice?“ im Pauline-Sels-Saal im RomaNEum aufgeführt. Zwei Wochen lang hatten 15 Kinder und Jugendliche kreativ gearbeitet und sich ein tolles Theaterstück ausgedacht.

Vor begeistertem Publikum wurde das beeindruckende Ergebnis von zwei Wochen kreativer Theaterarbeit präsentiert: Die Kinder und Jugendliche versetzten die Menschen mit Text und Tanz in eine surreale Zauberwelt. Ein raffiniertes Spiel mit verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit.

„Ich beim noch ganz euphorisch, es waren sehr schöne zwei Wochen, die wir in der VHS verbringen durften.“, so die Theaterpädagogin und Regisseurin Tatjana Becker nach der Premiere.

Das Sommerferienprojekt wird von „Kultur macht stark. talentCAMPus“ gefördert, organisiert von der VHS Neuss und von den Interkulturellen Projekthelden e. V. und dem Off-Theater unterstützt.

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Foto von der Veranstaltung.

(Stand: 20.07.2021/Bo)