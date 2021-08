20.08.2021 - Digitale Bürgerinformation zur Umbauplanung Jülicher Landstraße

Aufgrund des baulichen Zustands wird in absehbarer Zeit eine vollumfängliche Erneuerung der Fahrbahn und der Nebenanlagen der Jülicher Landstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ring und Kantstraße nötig. Ausgehend von der Erneuerung sollen auch Verbesserungen der Verkehrsverhältnisse für Radfahrende und Fußgängerinnen und Fußgänger in die Umgestaltung miteinfließen.

Das Amt für Stadtplanung führt deshalb am Donnerstag, 26. August 2021, 18 Uhr, eine digitale Bürgerinformationsveranstaltung via Zoom durch, in der verschiedene Planvarianten vorgestellt werden. Interessierte, die an der Onlineveranstaltung teilnehmen möchten, können sich vorab per E-Mail an stadtplanung@stadt.neuss.de anmelden und erhalten im Anschluss die Zugangsdaten zu dem digitalen Planungsgespräch.



(Stand: 20.08.2021, Kro)