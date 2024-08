20.08.2024 - Interreligiöses Dialogforum setzt Zeichen der Gemeinschaft

Bürgermeister Reiner Breuer begrüßte am Montag, den 19. August 2024, Vertreter*innen von über 20 Neusser Religionsgemeinschaften im Rathaus zum zweiten interreligiösen Dialogforum der Stadt Neuss.

Ein zentrales Element der Sitzung war die Verständigung über die „Neusser Charta des Zusammenlebens“ durch die Teilnehmenden. Diese unterstreicht die gemeinsamen Grundsätze eines respektvollen, friedlichen und toleranten Miteinanders und definiert die zukünftigen Aufgaben des Dialogforums. Die Charta basiert auf den Ideen, die die Vertreter*innen bereits in der konstituierenden Sitzung des Dialogforums vor der Sommerpause entwickelt hatte. Die Initiative hierzu hatte Bürgermeister Reiner Breuer ergriffen.

Als besonderer Gast hielt der amtierende Neusser Schützenkönig und Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Dr. Christoph Heusgen, einen inspirierenden Vortrag zum Thema „Demokratieförderung – Was können wir als Gesellschaft zur Stärkung der Demokratie tun?“.

Bürgermeister Breuer hob die Bedeutung des Dialogforums hervor: „Die Stadt Neuss ist eine vielfältige Stadt, in der Menschen unterschiedlichster Herkunft und Religionszugehörigkeit zusammenleben. Ein gutes Miteinander setzt stets ein gegenseitiges Kennenlernen voraus. Nur so können wir auch in schwierigen Zeiten solidarisch füreinander einstehen.“

Das interreligiöse Dialogforum hat das Ziel, die aktive Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften in Neuss zu fördern. Es bietet eine Plattform für Austausch über gesellschaftspolitische Themen und die Entwicklung gemeinsamer Projekte. Die Initiative für das Dialogforum durch den Beauftragten für Diversität, Integration und Antirassismus, Deniz Elbir. Im Forum sind Vertreter*innen der evangelischen, katholischen, muslimischen, jüdischen, griechisch-orthodoxen, russisch-orthodoxen, alevitischen, ezidischen, buddhistischen, hinduistischen, Sikh und Ahmadiyya Gemeinden aus Neuss zusammengeschlossen.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. Die „Neusser Charta des Zusammenlebens“ steht hier zum Download zur Verfügung.