20.09.2021 - 16. Neusser Kulturnacht

Am Samstag, 25. September 2021, findet ab 17 Uhr bis in die Nacht die 16. Kulturnacht statt. An insgesamt 26 Veranstaltungsorten - sowohl drinnen als auch draußen - wird ein facettenreiches Programm aus Lesungen, Tanz, Ausstellungen, Führungen, Theater, Konzerten, Medienkunst, Musik aus verschiedenen Ländern, Filmen, Lichtinstallationen im Grünen, Geschichte und vielen aktiven Mitmach-Aktionen geboten. Die Institutionen und Einrichtungen freuen sich darauf, nach einjähriger Pause wieder ein spannendes kulturelles Programm präsentieren zu können.

Unter www.neuss-kultur.de und auf den Websites der teilnehmenden Einrichtungen sind die genauen Programminhalte und Uhrzeiten der einzelnen Veranstaltungen zu erfahren. Sollte es zu pandemiebedingten Einschränkungen und Programmänderungen kommen, werden auch diese über diese Kanäle kommuniziert. Für die Sicherheit des Publikums wird auf die Einhaltung der geltenden Coronaschutzregelungen geachtet, daher dürfen nur Genesene, Geimpfte oder Getestete mit entsprechendem Nachweis an der Kulturnacht teilnehmen.

Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadt Neuss an der landesweiten Nacht der Jugendkultur „nachtfrequenz21“, gemeinsam mit 100 Städten und Gemeinden in NRW. Junge Menschen haben hier die Gelegenheit, ein spannendes Programm von Jugendlichen für Jugendliche zu erleben und können dabei eigene kreative Talente zu entdecken. Das Jugendzentrum „Das Inkult“, das Theater am Schlachthof, das Rheinische Landestheater Neuss, die Musikschule der Stadt Neuss und die Stadtbibliothek laden zu Spiel, Spaß und Action bei Graffiti, Tattoo-Art, Tanzduellen, Wettkämpfen an Spielekonsolen und Improvisationstheater ein. Weitere Informationen zum Programm von „nachtfrequenz21“ sind unter www.nachtfrequenz.de abrufbar und die Websites der Veranstalter abrufbar.

Interessierte können das vollständige Programm der Neusser Kulturnacht auch auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de einsehen.

(Stand: 17.09.2021, Kro)

1 Foto