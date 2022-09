20.09.2022 - Cantica Nova lädt zum Mitsingen ein

Cantica Nova, der klassische Erwachsenenchor der Musikschule der Stadt Neuss, möchte nach langen Corona Monaten mit schwierigen Bedingungen für Chöre mit dem Weihnachtsoratorium von J.S. Bach wieder durchstarten und lädt interessierte Erwachsene zum Mitproben ein. Cantica Nova ist seit über 30 Jahren aktiv und aus der Neusser Chorszene nicht mehr wegzudenken. Seinen guten Ruf hat sich der Chor mit seinem Chorleiter Markus Mostert mit abwechslungsreichen und gelungenen Konzerten erarbeitet. Sowohl A-Cappella-Programme, oft mit einem Motto, als auch große Werke mit Orchester und Solisten stehen regelmäßig auf dem Programm. Es erklangen unter anderem Mozarts Requiem, Bachs Johannespassion, Schuberts Messe in As-Dur, Händels Messiah oder Orffs Carmina Burana. Aktuell bereitet sich der Chor auf das seit drei Jahren schmerzlich vermisste Weihnachtsoratorium von J.S. Bach vor. Aufgeführt wird es am 1. Advent in der Marienkirche Bonn, gemeinsam mit dem Bachchor Bonn und „Musica Mundi Köln“, die Mostert ebenfalls leitet.

Im kommenden Jahr steht dann ein Programm mit dem Namen „Aqua“ an, eine Auswahl von Stücken rund ums Thema Wasser, mit Musik von Rheinberger bis hin zu Simon and Garfunkel und den Bläck Föös. Gesucht werden Sänger*innen in allen Stimmlagen, vorzugsweise im Alter bis zu etwa 55 Jahren.

Geprobt wird freitags von 19.30h bis 22.00 in der Musikschule im Romaneum, Brückstrasse 1 in Neuss. In eine Probe hineinschnuppern ist jederzeit möglich. Anfragen können per E-Mail an den Chorleiter Markus Mostert gestellt werden: Markumo@web.de

Weitere Infos finden Sie unter www.cantica-nova.de