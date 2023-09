20.09.2023 - Ausschuss für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung tagt

Zum Vermarktungskonzept für die restlichen Wohnbaugrundstücke in der Klimaschutzsiedlung Blausteinweg berichtet die Verwaltung in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Strukturwandel, Wirtschaft und Beschäftigung am Donnerstag, 28. September 2023. Daneben steht der Quartalsbericht der Liegenschaften und Vermessung Neuss (LVN) und ein Sachstandsbericht zur Planung eines Hyperscale-Rechenzentrums im Rhein-Kreis Neuss auf der Tagesordnung.

Die Sitzung findet ab 17 Uhr im Rheinwerk der Speira GmbH auf der Koblenzer Straße 122, 41468 Neuss statt und wird vom Ausschussvorsitzenden Prof. Dr. Jan-Philipp Büchler geleitet.

Die Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.