20.10.2020 - Nur mit Mund-Nasen-Bedeckung in die Innenstadt

Mit der seit Montag gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in regelmäßig stark frequentierten Außenbereichen wie Fußgängerzonen, in denen der Mindestabstand kaum einzuhalten ist. Die Stadt Neuss hat nun in Abstimmung mit dem Rhein-Kreis Neuss als Infektionsschutzbehörde und den anderen Kommunen im Kreis festgelegt, für welche Bereiche dies gilt. In Neuss sind das der Hauptstraßenzug mit angrenzenden Straßen wie Markt, Neustraße, Sebastianusstraße und Meererhof, das Bahnhofsumfeld bis zur Brücke über das Hafenbecken 1 sowie die Stadthalle und deren Umfeld. In den nächsten Tagen wird es eine entsprechende Veröffentlichung des Rhein-Kreises Neuss geben. Polizei und Ordnungsamt werden in diesen Bereichen die Einhaltung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kontrollieren.

Die betroffenen Straßen im Detail:

Hauptstraßenzug

Oberstraße zwischen Hessenstraße und Markt Hymgasse An der Münze Markt Krämerstraße Freithof Münsterplatz Münsterstraße Neustraße Büchel Sebastianusstraße Glockhammer zwischen Münsterstraße und Büchel Spulgasse Meererhof Niederstraße Am Konvent Krefelder Straße

Bahnhof und Umfeld bis Pierburgbrücke

Theodor-Heuss-Platz Marienkirchplatz Elisenstraße Collingstraße Pierburgbrücke

Stadthalle und Umfeld

Am Obertor Augustinusstraße zwischen Am Obertor und Stresemannallee Stresemannallee zwischen Augustinusstraße und ZUE Neuss Selikumer Straße zwischen Zufahrt Stadthalle und Augustinusstraße

Eine Karte der Bereiche finden Sie in unserem Bildarchiv.