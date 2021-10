20.10.2021 - Sportausschuss

In der kommenden Sitzung des Sportausschusses werden sachkundige Bürgerinnen und Bürger verpflichtet und die Schriftführenden bestellt. Das Gremium berät unter anderem über die Aufstellung eines Bürocontainers für Zeitnahme und Wettkampfleitung bei Veranstaltungen im Leichtathletikzentrum Ludwig-Wolker-Sportanlage und eine Zuwendung für den Neusser Schlittschuh-Klub zur Austragung der Deutschen Meisterschaft 2022. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zu Umbaumaßnahmen im Sporthafen, zum Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" des Landes Nordrhein-Westfalen und zu Förderprogrammen des Landes Nordrhein-Westfalen zum Ausgleich von Corona-Folgen.

Der Sportausschuss tagt unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Dr. Jörg Geerlings am Mittwoch, 27. Oktober 2021, um 17 Uhr im Weitzzimmer (Raum U214/217) im Neusser Rathaus, Markt 2. Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an bernd.ermbter@stadt.neuss.de anmelden. Aufgrund der Örtlichkeit steht nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 20.10.2021, Kro)