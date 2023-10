20.10.2023 - vhs.wissen live: Online-Vortrag zu Israel

Die Volkshochschulen reagieren auf die aktuelle Krisensituation in Israel mit einer Online-Veranstaltung mit Richard C. Schneider. Am Sonntag, 29. Oktober 2023, erläutert er die Lage in „Israel nach dem Terrorangriff der Hamas“: Am 7. Oktober verübte die Hamas einen Terrorangriff auf Israel von ungeheuerlicher und beispielloser Brutalität. Welche Auswirkungen hat das Massaker auf die Innen- und Außenpolitik sowie das gesellschaftliche Leben in Israel?

In dieser Veranstaltung wird Richard C. Schneider, SPIEGEL-Autor und langjähriger Israel-Korrespondent der ARD, die neuesten Entwicklungen analysieren und historisch einordnen. Er lebt seit fast 20 Jahren in Tel Aviv und kennt daher Alltag und Geschichte des Landes.



Beginn ist um 19.30 Uhr, die Veranstaltung findet per Zoom statt und ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter vhs-neuss.de

Ein Foto von Richard C. Schneider für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Foto: Richard C. Schneider )