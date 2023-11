21.11.2023 - Parkplatz in Hoisten saniert

In knapp zwei Monaten hat die Stadt Neuss den Parkplatz „Am Nierholz“ Ecke Kreuzstraße umgebaut. Auf der Fläche stehen nach Abschluss der Arbeiten nun elf Parkplätze zur Verfügung, davon zwei an einer E-Ladesäule. Mit aktuell zwei Fahrradbügeln, die noch um einen dritten Bügel erweitert werden, und der unmittelbaren Nähe zur Haltestelle „Hoisten-Schleife“ stellt der neu gestaltete Parkplatz damit einen Verknüpfungspunkt zwischen ÖPNV, Auto- und Radverkehr im südlichen Neusser Ortsteil dar. Zu den Gehwegen ist der Parkplatz mit Baum- und Pflanzscheiben abgesetzt, ein vorhandener Straßenbaum wurde erhalten. In die Sanierung hat die Stadt Neuss rund 200.000 Euro investiert.

