22.05.2023 - Heinrich V. für Kinder

Im Rahmen des Shakespeare Festival zeigt das TheaterGrueneSosse die Shakespeare-Adaption „Heinrich der Fünfte“ als Kinder- und Jugendstück von Ignace Cornelissen, frei nach Motiven von „Henry V“ von William Shakespeare.

Aufgeführt wird das Stück am Samstag, 27. Mai 2023, um 15 Uhr im Globe Theater Neuss.

Geeignet ist das Kinder- und Jugendstück für Kinder ab acht Jahren. Zentrales Motiv ist die Sinnlosigkeit des Krieges – in diesen Tagen wieder hochaktuell. Beim TheaterGrueneSosse wird Shakespeares großer Historienschinken „Henry V“ zu einem Sandkastenspiel. Das Bühnenbild ist so einfach wie bedeutungsvoll: Eine Sandburg, eingerahmt von einem Boxring.

Die Burg des jungen englischen Königs Heinrich V. ist kaputt und müsste dringend renoviert werden. Doch die Staatskasse ist leer. In einem alten Buch liest Heinrich, dass Frankreich früher zu England gehörte und dass es in Frankreich ein wunderbares Schloss gibt. Und genau das will er jetzt haben: dieses Schloss und ganz Frankreich gleich dazu. Zuerst versucht er, die Tochter des französischen Königs zu heiraten. Doch als dieser Plan scheitert, zieht er in den Krieg. Am Ende der Schlacht ist die fremde Burg ebenso kaputt wie die eigene und keiner weiß mehr genau, um was überhaupt gekämpft wurde.

Das TheaterGrueneSosse bietet vor der Vorstellung von 12 Uhr bis 13.30 Uhr einen Workshop für Kinder ab acht Jahren an. Infos und Anmeldung über die Website shakespeare-festival.de oder per E-Mail an shakespeare@stadt.neuss.de.

Das Shakespeare Festival findet vom 13. Mai bis zum 10. Juni im Globe Theater Neuss, Hammer Landstraße 2, statt. Das Festival zeichnet sich durch eine gesellige Atmosphäre und ein umfangreiches Begleitprogramm mit Publikumsgesprächen und Workshops für Schulklassen, Kinder und Erwachsene aus. Das Festival ist ein Ort der Begegnung: Leute treffen, vor oder nach der Veranstaltung zusammensitzen, die gute Atmosphäre und das gemütliche Ambiente gemeinsam genießen, essen und trinken. Die Festival-Picknickkörbe, bestückt mit Baguette, Dips, Käse, Weintrauben und Chutneys sind vorab bestellbar per E-Mail an shakespeare@stadt.neuss.de.

Weitere Informationen zum Programm sind zu finden unter shakespeare-festival.de.

Einzeltickets sowie Kombitickets sind erhältlich über die Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9, unter shakespeare-festival.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (TheaterGrueneSosse – Heinrich der Fünfte © Axel Gaube)