21.01.2020 - Gemeinsam Kochen

Die VHS Neuss, die Initiative Transition Town Neuss und Foodsharing Neuss laden herzlich zu einem "Schnippel-Abend" mit geretteten Lebensmitteln ein. Am Freitag, 24. Januar 2020, von 18 bis 21 Uhr wird im Romaneum, Brückstraße 1, gemeinsam entschieden, was gekocht wird. Je nach Ernte, Saison oder Wetter kann das sehr unterschiedlich sein, aber auf jeden Fall bunt, überraschend, abwechslungsreich, lecker und nachhaltig.

Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass 30 Prozent aller Lebensmittel im Müll landen. Die Lebensmittel für den Schnippel-Abend kommen großenteils von einem Biohof. Das Gemüse ist hier nur etwas krümmer, als man es aus dem Laden kennt. Vielleicht hat eine Zucchini zwei Köpfe oder eine Ecke vom Maiskolben ist abgebrochen. Trotzdem bleiben auch hochwertige Lebensmittel, die so aussehen, im Laden liegen. Das sind aber keine Gründe, um die Lebensmittel wegzuwerfen, so Dozentin Sonja Krekow.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldung bitte direkt an: Sonja Krekow, sonjakrout@gmx.de.