21.01.2020 - Open House in der Alten Post

Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. Januar 2020, sind die Türen der Alten Post weit geöffnet: Beim „OPEN HOUSE“ können sich Besucherinnen und Besucher die Arbeitsergebnisse ansehen, die im endenden Semester entstanden sind. Dies betrifft im bildenden Bereich etwa Fotos, Gemälde und Skulpturen. Teilnehmende und Lehrende aus den Kursen stehen teilweise als Gesprächspartner zur Verfügung.

Der darstellende Bereich bietet gleich zum Start am Freitag, 24. Januar 2020, um 20 Uhr eine Premiere: „So jung kommen wir nicht mehr zusammen“ heißt das Stück, einstudiert vom Jugendensemble in Co-Produktion mit den Interkulturellen Projekthelden unter der Regie von Dennis Palmen. Die jungen Akteurinnen reisen mit ihrem Publikum in eine utopische Zukunft, in der nur die Jugend und Schönheit zählt. Ebenfalls am Sonntag, 26. Januar 2020, um 16 Uhr wird das Stück gezeigt. Der Eintritt ist an beiden Terminen frei, Kartenvorbestellungen sind unter 02131/904122 möglich. Am Samstagabend, 25. Januar 2020, um 19 Uhr gibt es eine Gala-Kinopremiere: „Alice – der Film“ zeigt die 2019er Musicalproduktion auf der Leinwand. Filmemacherin Natalia Mandla hat Aufführungen mitgeschnitten und daraus ein Kinoerlebnis komponiert, das im Veranstaltungsraum gezeigt wird. Für alle Mitwirkenden, Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sowie deren Freunde und Freundinnen steigt anschließend die Semesterabschlussfeier.

Am Sonntag, 26. Januar 2020, bieten Veronika Wohlleber (Choreographie), Edwin Schulz (Musikalische Leitung) und Sven Post (Regie) ein freies Training für die nächste Musicalproduktion „Hairspray“ an. Der Termin ist für alle gedacht, die noch zögern, sich zum „richtigen“ Casting (7.- bis 9. Februar 2020) anzumelden. Hier erfahren sie, welche Voraussetzungen und Vorbereitungen nötig sind, um eine Chance zu haben. Für „Hairspray“ - ein Musical pro Toleranz und Vielfalt - werden querbeet sämtliche Typen gesucht... Den OPEN HOUSE–Abschluss gestalten sechs Teilnehmende aus dem Kursus von Christoph Kühne. Ihr Improtheater beginnt am Sonntag um 19 Uhr. Auch hier ist der Eintritt frei.