21.01.2021 - Toiletten im Rathaus geöffnet

Derzeit ist das Angebot an öffentlich zugänglichen Toiletten in der Innenstadt eingeschränkt. Insbesondere fallen aktuell die Toiletten in der Gastronomie, aber auch in vielen Geschäften durch den Lockdown weg. Auch die öffentlichen Toilettenanlagen sind aus Hygienegründen derzeit geschlossen. Vor diesem Hintergrund weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass die Toiletten im Rathaus am Bürgeramt weiterhin jedem zur Verfügung stehen. Diese sind über den Eingang 2 (Rathauspassage) zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich. Die Stadt appelliert außerdem dringend an die noch geöffneten Geschäfte in der Innenstadt, ihre Toiletten ebenfalls zur Verfügung zu stellen. Insbesondere für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger oder solche mit Vorerkrankungen sowie Kinder ist das Fehlen öffentlich zugänglicher Toiletten ein Problem.

Darüber hinaus unterstützt die Verwaltung pragmatische individuelle Lösungen der Händlerschaft oder anderer Akteure in Neuss, beispielsweise einen mit Personal besetzten Toilettenwage in der Innenstadt aufzustellen.

(Stand 21.01.2021, Sp/Fi)