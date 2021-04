21.02.2021 - Bezirksausschuss Holzheim

Neben der Wahl der oder des Ausschussvorsitzenden und einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters steht die Berufung weiterer beratender Mitglieder oder Mitgliederinnen des Bezirksausschusses IV (Holzheim) auf der Tagesordnung. Zur besseren Einbindung von Angelegenheiten der einzelnen Stadtteile eines Bezirkes sollen künftig bis zu vier weitere Mitglieder den Ausschuss beraten. Diese sollen Vereinen, Gruppierungen oder sonstigen Zusammenschlüssen aus den Stadtteilen angehören und deren Vertreterinnen und Vertreter nicht zugleich Mitglieder politischer Parteien oder Wählergruppierungen sein. Aufgrund der Corona-Situation und den wieder stark steigenden Inzidenzzahlen findet die Sitzung des Ausschusses am Mittwoch, 28. April 2021, um 17 Uhr als „Hybrid-Sitzung“ sowohl im Ratssaal für die Mitglieder des Ausschusses, als auch parallel als Video-Übertragung via Zoom für Gäste statt.

Die Einrichtung von insgesamt acht Bezirksausschüssen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, hatte der Rat zu dieser Wahlperiode erstmals beschlossen, um stärkere Bürgerbeteiligung in der gesamten Stadt Neuss zu ermöglichen.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich vorab bei Johanna Steffens per Email unter johanna.steffens@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131-902090 anmelden und erhalten dann einen Link um per Zoom an der Sitzung teilzunehmen.

(Stand: 21.04.2021, Spa)