21.02.2022 - Kreuzungsumbau Römerstraße/Fesserstraße

Am Montag, 28. Februar 2022, beginnt die Baumaßnahme zum Kreuzungsumbau im Bereich Römerstraße/Fesserstraße auf der Neusser Furth. Gemäß dem „Leitfaden 2012: Barrierefreiheit im Straßenraum“ des Landesbetriebes Straßenbau NRW wird der Bereich barrierefrei umgebaut, zusätzlich wird die gesamte Ampelanlage erneuert. Außerdem werden auf der Fesserstraße, zwischen Weißenberger Weg und Römerstraße, die gesamte Straßenentwässerung und Straßenbeleuchtung erneuert. Für die Dauer der Baumaßnahme wird die Römerstraße in Höhe der Haltestelle Wolkerstraße ebenso wie die Fesserstraße zur Einbahnstraße. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für Ende Juni 2022 geplant.



Auswirkungen haben die Bauarbeiten auf den Busverkehr der Stadtwerke Neuss: Die Buslinie 854 wird wie die Linie 828 der Rheinbahn in Fahrtrichtung Innenstadt für die Dauer von rund zwei Monaten über die Fesserstraße umgeleitet. Dazu wird auf der Fesserstraße die „Ersatzhaltestelle Wolkerstraße“ eingerichtet. Die Linien fahren nach der Haltestelle „Im Tal“ die Umleitung über Fesserstraße und Berliner Platz zu den Haltestellen „Kolpingstraße“ und „Wolberostraße“ und folgen anschließend dem regulären Linienweg. Stadtauswärts in Fahrtrichtung Kaarst wird der reguläre Linienweg über die Römerstraße angefahren. Nähere Informationen zur Baumaßnahme sind unter www.baustellenradar-neuss.de abrufbar.



(Stand: 21.02.2022, Kro)

Eine Karte der Stadtwerke Neuss zur Busumleitung finden Sie hier.