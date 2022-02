21.02.2022 - Sprechstunde der Inklusionsbeauftragten

Für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, bietet die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, am Donnerstag, 24. Februar 2022, von 8 bis 16 Uhr wieder eine Sprechstunde an.

Als Inklusionsbeauftragte bietet Lenzen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Beratungseinrichtung oder Anlaufstelle und hilft bei der ersten Kontaktaufnahme. Pandemiebedingt findet die Sprechstunde nur telefonisch statt. Um vorherige Terminvereinbarung unter 02131-905311 oder per E-Mail an mirjam.lenzen@stadt.neuss.de wird gebeten.



