21.02.2024 - Haltestelle „Am Strauchbusch“ wird barrierefrei

Die Stadt Neuss beginnt ab Montag, 4. März 2024, mit dem Umbau der Haltestellen „Am Strauchbusch“ auf der Gladbacher Straße. Während der gesamten Baumaßnahme wird der motorisierte Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet, auch Fuß- und Radverkehr können die Baustelle jederzeit passieren. Lediglich die Einmündung der Straße „Am Strauchbusch“ in die Gladbacher Straße muss während der Bauzeit von etwa sieben Monaten gesperrt werden. Ersatzhaltestellen werden auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung Gladbacher Straße/Bataverstraße (Linien 841, 862, 863, SB85) bzw. an der Bataverstraße in Richtung Meerbusch-Büderich (Linie 828) eingerichtet.