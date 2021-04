21.04.2021 - 150-Jahrsjubiläum Reichsgründung 1871

Mit der Reichsgründung 1871 beschäftigt sich der live online übertragene Vortrag von Prof. Dr. Christoph Nonn am Mittwoch, 28. April 2021, um 19.30 Uhr. Im Spiegelsaal von Versailles, dem berühmten Schloss der französischen Könige, wurde vor 150 Jahren das deutsche Kaiserreich ausgerufen. Christoph Nonn, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Düsseldorf, beleuchtet in seinem Vortrag für VHS und Forum Archiv und Geschichte Neuss e. V. anhand historischer Darstellungen die Bedeutung dieses Ereignisses. Sein gerade dazu erschienenes Buch erhält begeisterte Rezensionen. Eine Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich, die Teilnahme ist entgeltfrei. Der Zugangslink wird rechtzeitig bekanntgegeben.

(Stand: 21.04.2021/Stgl)