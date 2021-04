21.04.2021 - Dach- und Fassadenbegrünungen

Die Fördermittel in Höhe von 40.000 Euro des im Herbst 2020 durch die Stadt Neuss ins Leben gerufenen Förderprogramm „ExtraGrün“ für Dach- und Fassadenbegrünungen sind aufgrund großer Nachfrage gänzlich aufgebraucht. Daher können zurzeit keine Anträge mehr durch die Stadt Neuss bewilligt werden.

Insgesamt konnten in nur sechs Monaten 42 Dachbegrünungen sowie eine Fassadenbegrünung gefördert werden, die nun für die nächsten zehn Jahre Bestand haben müssen. Die Bereitschaft der Neusser Bürgerinnen und Bürger, einen Teil zu einer klimaangepassten Stadt Neuss beizutragen, ist sehr groß. Die umgesetzten Maßnahmen sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie die Stadt Neuss mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten kann, um die Lebensqualität in Neuss zu steigern. Um auch in Zukunft Gebäudebegrünungen fördern zu können, wird die Stadt Neuss daher einen Antrag auf Landesfördermittel beim Land NRW stellen. Bei einer Bewilligung könnten nochmal Begrünungen für 40.000 EUR gefördert werden.

Begrünungsmaßnahmen tragen in erster Linie dazu bei, sommerliche Hitzebelastungen zu verringern und Regenwasser, auch bei Starkregenereignissen, zurückzuhalten. Dadurch sind sie ein wichtiger Bestandteil der Klimaanpassung in Neuss. Außerdem können durch Dach- und Fassadenbegrünungen Luftschadstoffe aus der Luft gefiltert werden. Da begrünte Dächer und Fassaden auch vielen Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten, kann so die Artenvielfalt in Neuss gesteigert werden. Insbesondere im Hinblick auf das in den Fokus rückende Insektensterben nehmen umgesetzte Begrünungen auch hier eine wichtige Funktion ein.

(Stand: 21.04.2021, Fi)