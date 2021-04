21.04.2021 - Fällarbeiten am Bahndamm in Helpenstein

Im Bereich des strategischen Bahndamms in Helpenstein werden in dieser Woche mehrere Ahornbäume gefällt. Die Bäume sind stark von der Rußrindenkrankheit befallen und teilweise bereits abgestorben. Da sie entlang bestehender Verkehrswege sowie im Bereich einer zukünftigen Rad- und Fußwegbaustelle stehen, müssen die Bäume kurzfristig gefällt werden, um die Verkehrssicherheit zu bewahren.

Die Baumschäden waren bei der jährlichen Waldkontrolle aufgefallen. Bereits im vergangenen Jahr war eine Vielzahl von Bäumen befallen und diese Entwicklung hat sich nun fortgesetzt, so dass nun unter Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange erneut abgestorbene und stark befallene Bäume in diesen Forstflächen entnommen werden müssen.

(Stand: 20.04.2021/Spa)