21.04.2022 - Doppelpack im Clemens Sels Museum

Sonntag ist Familientag! Dazu bietet das Clemens Sels Museum Neuss am Sonntag, 1. Mai 2022, neben einer Führung für Erwachsene auch zeitgleich einen Kreativworkshop für Kinder an.

Um 11.30 Uhr widmet sich Museumspädagogin Dr. Carola Gries in ihrer Führung dem Thema „Figur/Skulptur“: Mal verletzlich, mal stark, mal aus Gips oder Holz und mal aus Bronze – die Darstellung des Menschen ist eines der zentralen Themen in der Kunst. Was können Skulpturen, ihre Form und ihr Material uns über den Menschen, die Kunst, den Künstler und seine Zeit verraten? Die kurzweilige Führung dauert 60 Minuten und kostet vier Euro, der Eintritt ist wie an jedem ersten Sonntag im Monat frei.

Im Workshop „Tierische Freu(n)de“ für Kinder ab sechs Jahren heißt es: Wo gehobelt wird, da gibt es auch Holzreste! Und die sind eigentlich viel zu schade, um sie einfach wegzuschmeißen, denn es lassen sich daraus tolle neue Kunstwerke zu basteln. Auf einem Streifzug durch die Sammlung lassen sich die Kinder inspirieren und gestalten anschließend tierisch gute Skulpturen. Hunde, Katzen, Kamele - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der 90-minütige Workshop kostet pro Kind vier Euro Teilnahmegebühr zuzüglich zwei Euro Materialkosten, der Eintritt ist frei.

Eine vorherige Anmeldung für alle Angebote ist erforderlich. Informationen und Anmeldung über die Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141.



(Stand: 21.04.2022, Kro)