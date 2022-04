21.04.2022 - Durch den Hafen mit Neuss Marketing

Der Neusser Hafen blickt auf eine jahrhundertelange Tradition zurück, seine Wurzeln reichen bis in die römische Zeit zurück. Im Mittelalter war er bedeutender Handelsplatz und erlangte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die industriellen Mühlen wirtschaftliche Strahlkraft. Heute sind dort unterschiedliche Unternehmen aus Industrie und Handel zu finden. Alte Speichergebäude, traditionsreiche Mühlenbetriebe und architektonisch ansprechende Städtebauten prägen das gegenwärtige Bild. Ein Gang um Hafenbecken 1 mit Zugang auf den Brückenschlag eröffnet neue Perspektiven auf die Stadt - Fotokamera nicht vergessen!

Beginn der knapp zweistündigen Führung „Hafenrundgang“ von Neuss Marketing ist am Freitag, 22. April 2022, um 16 Uhr am „Haus am Pegel“. Die Teilnahme kostet für Erwachsene zwölf Euro. Eine vorherige Anmeldung bei der Tourist Information Neuss zwingend erforderlich. Die Tickets können online unter www.neuss-marketing.de, telefonisch unter 02131-4037795 oder direkt in der Tourist Information (Büchel 6, Rathausarkaden) erworben werden.



(Stand: 20.04.2022, Kro)