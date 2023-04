21.04.2023 - „Absender unbekannt“

Am Sonntag, 30. April 2023, bringt das Theater Kazibaze um 11 und 14 Uhr ein Stück voller Poesie, Spaß und Akrobatik ins Rheinische Landestheater. Die beiden Aufführungen sind Teil der Theaterreihe "Kultur für Kinder", die das Kulturamt der Stadt Neuss in Kooperation mit dem Rheinischen Landestheather durchführt. Das Stück eignet sich für Kinder ab vier Jahren.

Rita wünscht sich nichts sehnlicher, als einen richtigen Brief zu erhalten. Jeden Morgen schaut sie in den Briefkasten, doch er ist immer leer. Bis sie eines Tages einen Brief mit unbekanntem Absender bekommt. Doch wer hat diesen geschrieben? Mit Hilfe des Postschalterfachbeamter Fritz begibt sie sich auf die Suche nach „Absender unbekannt“ und findet ihn dort, wo sie ihn am wenigsten vermutet hatte.

Tickets sind im Vorverkauf online unter kulturamt-neuss.de, bei der Tourist Information Neuss, bei Platten Schmidt, dem Rheinischen Landestheater oder telefonisch unter 02131 52699999 erhältlich. Kurzentschlossene können jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen gegebenenfalls noch Resttickets an der Tageskasse erhalten.

Weitere Informationen zu den Kulturangeboten für Kinder des Kulturamtes der Stadt Neuss unter kulturamt-neuss.de/kindertheater/

