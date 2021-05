21.05.2021 - Stadtbibliothek öffnet ab 25. Mai 2021

Da die Infektionszahlen im Rhein-Kreis-Neuss sich günstig entwickeln und die 7-Tage-Inzidenz seit mehreren Tagen stabil unter 100 liegt, kann die Stadtbibliothek Neuss voraussichtlich ab Dienstag, 25. Mai 2021, wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden. Führungen oder Veranstaltungen können jedoch nur online angeboten werden.

Die Stadtbibliothek Neuss ist dann wieder dienstags bis freitags, 11 bis 18 Uhr, und samstags, 11 bis 14 Uhr, mit Servicepersonal und darüber hinaus freitags, 18 bis 22 Uhr, sowie samstags, 14 bis 18 Uhr, und sonntags, 13 bis 17 Uhr, ohne Service mit Wachpersonal geöffnet. Voraussetzung für den Zugang ist entweder ein gültiger Bibliotheksausweis oder während der Servicezeiten die Absicht, sich anzumelden. Die Stadtbibliothek bittet im Zweifelsfall darum, vorab telefonisch zu klären, welche Unterlagen für die Neuanmeldung mitzubringen sind. Es wird empfohlen, sich am Bibliothekseingang mit Hilfe der Luca-App zu registrieren. Dies erleichtert dem Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung. Ein negativer Corona-Test ist nicht erforderlich, allerdings muss während des Aufenthaltes in der Bibliothek eine medizinische Maske getragen werden.

Die Öffnung ändert nichts an den gesonderten Rückgabefristen für während der Schließung ausgeliehene Medien. Vom Öffnungstag an gelten wieder die regulären Leihfristen für neue Ausleihen. Am Freitag, 21. Mai 2021, stellt der Bestell- und Abholservice wieder seinen Dienst ein, bereits bestellte Medien können noch bis Samstag, 22. Mai 2021, abgeholt werden.

Alle digitalen Services stehen auch nach der Öffnung weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis. Wer keinen Bibliotheksausweis besitzt, kann sich unter www.stadtbibliothek-neuss.de für die digitalen Services anmelden. Zu den rund um die Uhr und bequem von zuhause und unterwegs nutzbaren Diensten zählt etwa die virtuelle Zweigstelle „Onleihe“ mit weit über 20.000 eBooks, eAudios und eZeitschriften. Mit „Rosetta Stone“ steht ein Sprachlernportal zum Erlernen von mehr als 30 Fremdsprachen zur Verfügung. Der „PressReader“ hingegen ermöglicht den Zugriff auf über 5.000 nationale und internationale Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in 60 Sprachen. Auch die Nachschlagewerke „Encyclopedia Britannica“ und „Munzinger“ (Länder- und Personensuche) können uneingeschränkt genutzt werden.

Telefonisch ist die Stadtbibliothek dienstags bis freitags, 11 bis 18 Uhr, und samstags, 11 bis 14 Uhr, unter 02131-904242 erreichbar und jederzeit per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de.

(Stand: 21.05.2021/Spa)