21.06.2021 - Audioinstallation im Globe Theater Neuss

Im Rahmen von „Shakespeare Garden 2021“ wird eine Audioinstallation im Globe Theater Neuss präsentiert. Konzeptioniert und realisiert von Christofer Schmidt ist die Produktion des Rheinischen Landestheaters Neuss in Kooperation mit dem Neusser Shakespeare Festival entstanden.

Erinnerungen und Anekdoten aus 30 Jahren verbinden sich dann zu einer hörenswerten Viertelstunde: Entsprechend der zwölf Ecken, denen der verkleinerte Nachbau des historischen Shakespeare-Theaters seine beinahe kreisrunde Form verdankt, werden in den nächsten Wochen zwölf „glObe. Geschichten.“ zu hören sein, die sich im Laufe dreier Jahrzehnte in dem weithin bekannten Theater zugetragen haben. Unter anderem erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer, wieso man heute im Globe heiraten kann; wie ein Reifrock beinahe einen Auftritt verhindert hätte; oder wie unerwartete Wasserspiele dem dicht gedrängten Publikum eine kräftige sommerliche Erfrischung bescherten.

Die Teilnahme an der Audioinstallation ist kostenlos. Pro Veranstaltung können insgesamt 15 Personen teilnehmen, das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im Gebäude ist verpflichtend. Voraussetzung für den Zutritt ist ein gültiger negativer Corona-Test oder ein Impf- oder Genesungsnachweis. Ein Testzentrum befindet sich in der Wetthalle direkt neben dem Globe Theater. Die nächsten Termine finden am Donnerstag (24. Juni), Montag (28. Juni), Dienstag (29. Juni) und Freitag (2. Juli) jeweils um 17.30, 18.00 und 18.30 Uhr statt. Weitere Informationen sind unter www.shakespeare-garden.de abrufbar.

Hinweis: Auf der Stresemannallee befindet sich aktuell eine Baustelle. Besucherinnen und Besucher dürfen die Parkplätze hinter dem Globe Theater weiterhin nutzen und können das „Durchfahrt verboten“-Schild passieren und weiter geradeaus fahren, die Zufahrt ist frei.

Im Bildarchiv finden Sie ein Foto.

(Stand: 21.06.2021, Kro)