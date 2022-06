21.06.2022 - Pop- & Jazz-Voices

Songs von Taylor Swift, Sia oder auch Eigenkompositionen: Bei einem Ein Konzertabend am Dienstag, 21. Juni 2022, 19.30 Uhr in der Alten Post, Neustraße 28, zeigen die Jazz- und Popgesangsklassen der Musikschule der Stadt Neuss ihr können. So vielfältig wie die Stimmen der Sänger*innen und Sänger sind, so weit wird auch der stilistische Bogen gespannt. Überraschend, stimmungsvoll und hochkarätig wird der Abend auf jeden Fall, immerhin haben jüngst mit Diana Hartwig und Leon Leif Daners zwei Mitglieder der Gesangsklassen von Regina Schmitz, Anne Hartkamp und Eddy Schulz einen ersten und einen zweiten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie Popgesang erreicht. Der Eintritt ist frei.

(Stand: 20.06.2022/Spa)

Ein Foto zu Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv.