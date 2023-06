21.06.2023 - Kurs „Zeichnen im Park“ für Erwachsene

In den Sommerferien bietet das Kulturamt der Stadt Neuss erneut den Kurs „Zeichnen im Park“ an. Jeweils mittwochs von 18 bis 19:30 Uhr gibt Dipl.-Grafikerin Vera Henkel interessierten Erwachsenen vor inspirierender Naturkulisse hilfreiche Tipps für das Zeichnen. Der erste Termin findet am Mittwoch, 28. Juni 2023, um 18 Uhr im Botanischen Garten statt, Treffpunkt ist der Haupteingang. Die weiteren Termine sind jeweils mittwochs am 5., 12., 19. und 26. Juli sowie am 2. August 2023. Die Teilnahme ist kostenfrei. Mitzubringen sind ein DIN A3 Zeichenblock, eine feste Unterlage sowie eine Sitzgelegenheit, zum Beispiel ein Campingstuhl. Fortgeschrittene können ihre Materialien auf eigenen Wunsch variieren.

Anmeldungen nimmt die Kursleiterin per E-Mail an verahenkel@icloud.com entgegen. Weitere Infos gibt es auf www.verahenkel.com.

