21.06.2023 - Mit dem Fahrrad via App den römischen Limes entlang

Nach zwei Jahren intensiver und vor allem erfolgreicher Zusammenarbeit mit dem Clemens Sels Museum Neuss und durch tatkräftige Unterstützung des archäologiebegeisterten Neussers Winfried Kessel, freuen sich jetzt Kurator Dr. Carl Pause und Fachlehrer Michael Schmitt gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern des Marie-Curie-Gymnasiums Neuss, das gelungene Kooperationsprojekt vorstellen zu können.

Die Schülerinnen und Schüler der Geschichtswerkstatt des Marie-Curie-Gymnasiums Neuss haben mit Hilfe der App BIPARCOURS eine Radtour entlang der römischen Limesstraße in Neuss entwickelt. Elemente von Augmented Reality erläutern anschaulich an vielen Stationen die römische Geschichte von Neuss, indem sie die Gebäude, die an den Stationen zur Römerzeit standen, im Display in Überblendung sichtbar machen. Bereits 2021 gewannen die Schülerinnen und Schüler im Wettbewerb „Kooperation geht vor“ der Landesinitiative „Bildungspartner NRW“ mit ihrem Projekt den ersten Preis, der mit einem Preisgeld von 1.000 Euro verbunden war.



Die Jury des Wettbewerbs beeindruckte an dem Kooperationsprojekt „Mit dem Fahrrad auf den Spuren des römischen Limes – Augmented Reality zum römischen Neuss“ besonders die Verknüpfung digitaler Tools mit dem „Er-Fahren“ von Geschichte und der hohe Anteil, der von den Schülerinnen und Schülern selbst gestaltet wurde. Die Augmented-Reality-Elemente nehmen in besonderer Weise Bezug auf die Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler und regen zur Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Stadt an. „Mehr kann man aus BIPARCOURS nicht rausholen – das Optimum, wie man diese App einsetzen kann!“, war sich die Jury einig.

Die Vorstellung der App nehmen das Marie-Curie-Gymnasium Neuss und das Clemens Sels Museum Neuss zum Anlass, um einen Kooperationsvertrag zu unterzeichnen, der die zukünftige Zusammenarbeit beider Häuser vertiefen soll.

*

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.

(Museumdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz (7.v.r.) und Schulleiterin Emmy Tressel (6. v.r.) mit Fachlehrer Michael Schmitt (4. v. l.) und Kurator Dr. Carl Pause (5. v.l.) sowie der künftigen Kulturdezernentin Ursula Platen (Mitte) im Kreise von Schülerinnen und Schülern des Marie-Curie-Gymnasiums)

(Museumdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz (rechts) und Schulleiterin Emmy Tressel (links) unterzeichnen den Kooperationsvertrags im Gartensaal des Clemens Sels Museums Neuss)