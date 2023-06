21.06.2023 - Tanz am Puls der Zeit

Der Blick ins Programm der Internationalen Tanzwochen Neuss 2023/24 lässt eine dynamisch-kraftvolle Auslese des zeitgenössischen Tanzes entdecken. Fünf Companys aus Israel, Frankreich, dem Baskenland, Taiwan und Spanien machen auf ihren Tourneen Station in Neuss.

Die Saison 2023/24 startet am Dienstag, 24. Oktober 2024, mit der israelischen Kamea Dance Company, deren neueste Choreographie „Wild Awake“ von Tamir Ginz ein wunderbares eskapistisches Abenteuer bereithält. Dabei steht die Suche nach dem Glück im Vordergrund; die Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich wie in einer Traumwelt und vermitteln eine lebensbejahende Leichtigkeit. „Celebration. Wink. Smile.“, so der Slogan des Stücks. Die Kamea Dance Company war die erste Tanzgruppe, die nach den coronabedingten Veranstaltungsabsagen die Inter-nationalen Tanzwochen Neuss wieder ins Leben gebracht hat, jetzt kommt sie mit einer deutschen Erstaufführung zurück.

Die Compagnie Hervé Koubi kommt am Mittwoch, 15. November 2023, auch zum wiederholten Male nach Neuss. Diesmal, um mit der Deutschlandpremiere von „Sol Invictus“ die Kraft des Tanzes zu feiern: Tanz führt zusammen und vereint. Tanz überwindet Grenzen – seien sie menschlicher oder geographischer Natur. Tanz, so Hervé Koubi, ist ein Akt der Liebe. Der Choreograph mit algerischen Wurzeln arbeitet erst-mals nicht mehr mit einem rein männlichen Ensemble, die 15 Tänzerinnen und Tänzer kommen aus Frankreich, Europa, Brasilien, Asien, Nordafrika und den Vereinigten Staaten.

DantzaZ – eine baskische Tanzcompany – ist ebenfalls kein unbe-schriebenes Blatt in Neuss. In der Saison 2021/22 hat sie das Neusser Publikum zum Staunen gebracht, unter anderem mit einer hochbrisanten Choreographie zum Thema Ausgrenzung und Erniedrigung von Menschen durch den Bau von Mauern. DantzaZ leistet eine außergewöhnliche Pionierarbeit im Bereich der Bewegungskünste und bringt am Mittwoch, 13. Dezember 2023, mit drei Choreographien – „Chorum“ von Hilde Koch, „F.O.M.O.“ von Gil Harush und „YOUth“ – von Wubkje Kuindersma, die vielschichtigen Einflüsse des zeitgenössischen Tanzes an einem Abend auf die Bühne.

Weiter im Programm geht es am Mittwoch, 24. Januar 2024: Das Werk „Floating Flowers“ des Choreographen Po-Cheng Tsai ist von einer taiwanesischen Zeremonie während des traditionellen Geisterfestes inspiriert. Auf dem Wasser schwimmende Lampions sollen das Böse ver-treiben, Wünsche überbringen und den Toten die letzte Ehre erweisen. Die Tänzerinnen und Tänzer der Company B.Dance scheinen anmutig über das Wasser zu schweben. Sie kombinieren traditionelle asiatische Bewegungsformen mit Kampfkunst und zeitgenössischem Tanz und rufen mysteriöse Stimmungsbilder hervor.

Am Samstag, 20. April 2024, beendet die spanische Company IT Dansa die Saison. IT Dansa ist eine junge Tanzcompany, die Teil des postgradualen Studiengangs am Institut del Teatre Barcelona ist. Die hochbegabten jungen Tänzerinnen und Tänzer arbeiten während ihrer Zeit mit IT Dansa mit führenden Professor*innen und Choreograf*innen zusammen. Das Ergebnis: IT Dansa stürmt mit ihren Programmen die Bühnen Europas. In Neuss stellen sich die jungen Tänzerinnen und Tänzer mit einem dreiteiligen Programm vor, das ihre tänzerische Qualität und ihre ungestüme Tanzfreude unter Beweis stellen wird.

Die Veranstaltungen der Internationalen Tanzwochen Neuss sind ab Montag, 3. Juli 2023, im Abonnement erhältlich unter tanzwochen.de oder telefonisch unter der Abo- und Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9. Der Verkauf von Einzeltickets beginnt am Montag, 14. August 2023.

Dienstag, 24. Oktober 2023, 20 Uhr: KAMEA DANCE COMPANY

Wild Awake (Deutschlandpremiere)

Choreographie: Tamir Ginz



Mittwoch, 15. November 2023, 20 Uhr: COMPAGNIE HERVÉ KOUBI

Sol invictus (Deutschlandpremiere)

Choreographie: Hervé Koubi

Mittwoch, 13. Dezember 2023, 20 Uhr: DANTZAZ

Quorum

Choreographie: Hilde Koch

F.O.M.O.

Choreographie: Gil Harush

YOUth

Choreographie: Wubkje Kuindersma



Mittwoch, 24. Januar 2024, 20 Uhr: B.DANCE

Floating Flowers

Choreographie: Po-Cheng Tsai



Samstag, 20. April 2024, 20 Uhr: IT DANSA

Twenty Eight Thousand Waves

Choreographie: Cayetano Soto

Lo que no se ve

Choreographie: Gustavo Ramírez Sansano

Minus 16

Choreographie: Ohad Naharin

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bild 1: B.DANCE – „Floating Flowers“ © B.Dance: Bild 2: Kamea Dance Company – „Wild Awake“ © Kfir Bolotin)