21.07.2020 - Infoabend zur Existenzgründung

Das Amt für Wirtschaftsförderung, die IHK Mittlerer Niederrhein, die Wirtschaftsjunioren Neuss und die Sparkasse Neuss veranstalten am Dienstag, 28. Juli 2020, um 18.30 Uhr einen gemeinsamen, kostenlosen Online-Informationsabend für Existenzgründerinnen und Existenzgründer.

In kurzen Vorträgen wird über Fragestellungen rund um Rechtsform der Neugründung, Steuern, Versicherungen sowie Finanzierung und öffentliche Fördermittel informiert. Im Anschluss stehen die Referenten und Referentinnen außerdem für weiterführende Fragen zur Verfügung, die insbesondere zu Beginn der Planung der eigenen Selbstständigkeit grundlegend sind. Interessierte können sich vorab per E-Mail an elena.tebbe@stadt.neuss.de anmelden. Zusätzliche Informationen sind im Amt für Wirtschaftsförderung telefonisch unter der Rufnummer 02131/903112 erhältlich.