21.07.2020 - Neuss vor den Römern

Gleich zwei spannende Führungen bietet das Clemens Sels Museum am kommenden Sonntag, 2. August 2020, zu verschiedenen Uhrzeiten an. Archäologe Jost Auler begibt sich um 11 Uhr und 12.30 Uhr auf die Spuren des römischen Novaesiums. Große und kleine Besucherinnen und Besucher erfahren alles Wissenswerte rund um „das römische Neuss“ (11 Uhr) sowie „Neuss vor den Römern“ (12.30 Uhr). Die 60minütigen Führungen kosten je drei Euro. Der Eintritt ist, wie an jedem ersten Sonntag, frei. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich über die aktuellen Verhaltens- und Abstandsregeln im Museum auf www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 zu informieren. Eine telefonische Anmeldung ist momentan unbedingt erforderlich.