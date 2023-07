21.07.2023 - Eine für Alle

Von professioneller Unterstützung für den Job, der Chance, einen Schulabschluss nachzuholen bis hin zu Angeboten, die helfen können, sportlicher, kreativer, selbstbewusster oder gesünder zu werden. Die Volkshochschule Neuss hat ihr über vierhundertseitiges Programm für das 2. Halbjahr veröffentlicht. Darunter sind auch beliebte Klassiker wie vielfältige Yogakurse, das breit gefächertes Sprachenlernangebot, Kurse zum Musizieren, Kochen, Werken, Tanzen sowie Entspannungsangebote für Seele und Körper.



Beheimatet ist die VHS Neuss im RomaNEum und somit mitten in der Stadt gelegen. Einer der Pluspunkte, wie es die 2023 durchgeführte Marktstudie der Volkshochschulen bestätigt. Dr. Marie Batzel. Leiterin der VHS Neuss: „Ein Ergebnis der Studie ist, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer es schätzen, dass Volkshochschulen nah und gut erreichbar sind, dass unser Themenspektrum sehr weit ist und sich der Besuch einer VHS-Veranstaltung persönlich auszahlt: durch bessere berufliche Chancen, eine Steigerung der eigenen Kompetenzen durch neue Kontakte und das Wissen darum, etwas Sinnvolles mit seiner Zeit getan zu haben.“



Im Programm verankert sind erneut zahlreiche Exkursionen. In diesem Jahr unter anderem eine Besichtigung der modernen Gebäudetechnik des Stadtwerke-Neubaus oder der Besuch des Klärwerkes an der Hammerbrücke. Immer mehr an Bedeutung in einer komplexen Welt gewinnen die Kurse aus dem Bereich Wirtschaft und Verbraucher. Ob es um das Finanzmanagement an sich, eine nachhaltige Geldanlage, den Umgang mit künstlicher Intelligenz, mit dem eigenen Smartphone oder um das neue Betreuungsgesetz geht: Die Dozenten und Dozentinnen der VHS kennen sich nicht nur aus, sondern verstehen sich darauf, ihr Wissen so zu vermitteln, dass Kursteilnehmende in ihrem Leben davon profitieren. Gewachsen ist ebenfalls der Bereich Digital im Alltag, der den Bogen von hilfreichen Apps über Webseitengestaltung bis hin zur digitalen Fotografie spannt.

Weder belehrend noch parteipolitisch geprägt will die VHS Neuss ihren Beitrag zur politischen Bildung leisten. Mit der Vermittlung von Wissen und der Analyse aktueller Sachverhalte soll das Engagement für demokratische Werte und Menschenrechte gefördert werden. So ist unter anderem die Unterbringung geflüchteter Menschen auch in Neuss ein großes Thema. Am 8. November stellt die Wissenschaftlerin Vera Hannewinkel die aktuelle Situation in Deutschland vor, gefolgt von einem Vortrag der Journalistin Tanja Kuchenbecker am 22. November. Der beschäftigt sich unter dem Aspekt einer europäischen Migrationspolitik mit dem Verhältnis Deutschlands zu Frankreich. Im Fokus steht auch das bevölkerungsreichste Land der Welt: „Indien – der neue große Player auf der Weltbühne?“, fragt ein Vortrag am 31. Oktober.

Im Bereich Kultur können sich Interessierte dieses Semester großen Mythen nähern. Das Seminar „Die Energie der Frieda Kahlo – „wozu brauche ich Füße, wenn ich Flügel habe“ verspricht authentische Einblicke in die Welt der Malerin und Feministin. Im Kurs „Mythos (wilder) Westen - der Sehnsuchtsort in Literatur und Film“ kann man drei Nachmittagen gen Westen abtauchen. Wer mag, kann sich gerne gedanklich bei einer Gondelfahrt durch Venedig von venezianischer Geschichte inspirieren lassen. Und nicht fehlen darf im Krönungsjahr von König Charles die Beschäftigung mit dem Mythos der englischen Monarchie.

Reisereportagen zu Traumzielen bieten Chancen, das eigene Fernweh zu milden. Wen es doch packt, der kann mit der VHS auf Erkundung in der Region gehen. Beispielsweise in den Zoo Krefeld. Unter dem Titel „Artenschutz“ lässt sich hier hautnah erfahren, welche Auswirkungen unser Verhalten auf die Tierwelt hat. In die Kunst des Mittelalters entführt der Bereich kulturelles Gestalten. Im Kurs „Wieder entdeckt: Malen mit Eitempera – eine Technik des Mittelalters“ können z.B. Holztafeln selbst gestaltet werden. Passend dazu lässt sich mittelalterlicher Schwertkampf in der VHS erlernen.

Geradezu einen Boom erlebt das E-Bike. Viele Menschen haben inzwischen auf die elektrisierende Variante des Rades umgesattelt. „Sicher und fit mit dem Pedelec und E-Bike“ heißt ein Angebot, das hilft, das eigene Fahrrad auf sich einzustellen und dank praktischer Übungen auch souverän zu fahren. Wenn es damit dann weit in die Natur verschlägt, dem seien die Survivaltrainings ans Herz gelegt, die sich um Feuer machen sowie um Wasser und Nahrung drehen.

Wer durch das neue Programm blättert, findet noch zahlreiche Highlights zu den Themen Gesundheit und Ernährung, Nachhaltig leben, Naturkunde, Digitaler Alltag, Wirtschaft und Verbraucher, Kultur und kulturelles Gestalten sowie Politik und Gesellschaft. Alle geprägt von dem Wunsch, das Leben in Neuss mit Freude zu bereichern und die Sinne anzusprechen. „Was ist Heimat?“ oder „Was ist der Sinn des Lebens“ spiegeln ernstere Fragen. Aber auch die zu beantworten fällt vielleicht in der Gesellschaft anderer Menschen leichter.



Das Programm der Volkshochschule Neuss ist als gedruckte Version an den bekannten Stellen (Sparkasse Neuss, Stadtbibliothek, Kulturforum Alte Post, Tourist Info, Infotheke Rathaus) erhältlich oder als digitaler Blätterkatalog auf der Homepage unter www.vhs-neuss.de abrufbar. Anmeldungen können direkt über die Homepage oder vor Ort erfolgen.