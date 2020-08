21.08.2020 - Neue Online-Services von Bauberatung und Bauordnung

Das Amt für Bauberatung und Bauordnung bietet ab sofort an, die Einsicht in Bauakten aus dem Bauaktenarchiv und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis online zu beantragen. Damit erspart die Stadtverwaltung Neuss den Bürgerinnen und Bürgern zeitraubende Telefonate und kann Terminabsprachen besser koordinieren. Im Serviceportal unter serviceportal-neuss.de/onlinedienste sind diese und weitere digitale Dienstleistungen der Stadt Neuss verfügbar.

Den Service einer Akteneinsicht benötigen Eigentümerinnen und Eigentümer oder Bevollmächtigte, wenn eine Immobilie zum Verkauf ansteht oder Umbauarbeiten erforderlich werden. Sollten diesen die Genehmigungspläne nicht vorliegen, kann das Aktenarchiv des Amtes für Bauberatung und Bauordnung in Anspruch genommen werden. Hier sind Kopien der Bauakten erhältlich. Aus dem Baulastenverzeichnis geht hervor, ob und mit welchen Baulasten (öffentlich-rechtliche Verpflichtungen) ein Grundstück belastet ist. Diese Bescheinigung wird unter anderem zur Vorbereitung von Bauanträgen oder bei einem Verkauf der Immobilie benötigt.

Die Stadt Neuss erweitert sukzessive für Ihre Bürgerinnen und Bürger das Angebot der Onlinedienste im Serviceportal. So können etwa anhand von ‚intelligenten‘ Formularen Anliegen an die Verwaltung bequem von zu Hause auf den Weg gebracht werden. Dabei werden die Bürgerinnen und Bürger durch den Antrag geführt und müssen die erforderlichen Felder am Bildschirm ausfüllen. Am Ende wird der Antrag elektronisch eingereicht. Über das Serviceportal ist der Bearbeitungsstatus des Antrags einsehbar und eine datenschutzkonforme Kommunikation zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Stadtverwaltung sichergestellt.

Seit der Einführung des Bürgerserviceportals im März 2019 steigen die Nutzerzahlen stetig. Insbesondere in der Corona-Krise werden die digitalen Services vermehrt nachgefragt. Im Vergleich zur zweiten Jahreshälfte 2019 ergibt sich in 2020 bislang ein Zuwachs von mehr als 20 Prozent. Insgesamt konnten seit der Einführung rund 4.500 Transaktionen erfolgreich im Bereich der Bewohnerparkausweise und bei den Personenstandsurkunden online durchgeführt werden. Seit Anfang des Jahres wird im Bürgeramt zudem ein neues Verfahren zur Verwaltung von Fundstücken genutzt und ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern online nach verlorenen Fundsachen zu suchen.