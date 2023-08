21.08.2023 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im September

Ein abwechslungsreiches Programm mit spannenden Veranstaltungen der Stadtbibliothek und einigen herausragenden Höhepunkten wartet im September auf interessierte Gäste.

Zu den Höhepunkten zählt die Eröffnung der „LeihBar – Bibliothek der Dinge“ am Samstag, 16. September, um 11 Uhr. Mit diesem neuen Angebot erweitert die Stadtbibliothek ihr Sortiment und verleiht zukünftig neben Büchern sowie physischen und digitalen Medien auch Alltagsgegenstände, die in der Regel nur selten oder für kurze Zeit gebraucht werden. Damit liegt die Bibliothek voll im Trend der "Shareconomy" und leistet einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen. Die Eröffnung der „Bibliothek der Dinge“ erfolgt im Rahmen der Familienzeit „Stadt, Land, Spielt!“, in der die Angebote aus der Kategorie „Sport und Spiel“ ausprobiert werden. Nähere Informationen auf der Website der Stadtbibliothek.

Seit 1994 wird rund um den Weltalzheimertag im September eine „Woche der Demenz“ begangen, um auf Demenzerkrankungen und die Anliegen von Erkrankten und deren Angehörigen aufmerksam zu machen. Auch die Stadtbibliothek trägt gemeinsam mit dem Memory Zentrum der St. Augustinusgruppe und dem „Runden Tisch Demenz Neuss“ zur Aufklärung bei: Seit dem 11. August informiert eine Medienausstellung zum Thema „Alzheimer und weitere demenzielle Erkrankungen“ in der Stadtbibliothek. Das „Lila Sofa“ des Memory Zentrums lädt Interessierte ein, Platz zu nehmen, in den Büchern zu stöbern und ein Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen zu setzen. Darüber hinaus stehen Fachkräfte des Memory Zentrum am Dienstag, 5. September, in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr und am Donnerstag, 14. September, von 11 bis 12 Uhr für Gespräche zur Verfügung. Am 21. September, dem Weltalzheimertag, stehen Fachkräfte des „Runden Tisch Demenz Neuss“ in einer Veranstaltung ab 16 Uhr zur Verfügung und geben Auskunft über demenzielle Krankheitsbilder, stellen Anlaufstellen und Hilfestellung für Betroffene und pflegende Angehörige vor und geben Antworten auf Fragen aus dem Publikum. Nähere Informationen auf der Website der Stadtbibliothek.

In der Kulturnacht und der Jugendkulturnacht „nachtfrequenz23“ am Samstag, 23. September, öffnet auch die Stadtbibliothek ihre Türen und bietet kleinen und großen Interessierten von 17 bis 22 Uhr ein spannendes Mitmachprogramm.

Besonderer Höhepunkt sind die Prämierungen im Kurzgeschichtenwettbewerb, den die Stadtbibliothek und der Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ ausgerufen hatten, mit dem sie sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene ermuntert haben, ihre Schreibkünste unter Beweis zu stellen. Im Rahmen der Kulturnacht werden die besten Beiträge in den drei altersspezifischen Kategorien bekanntgegeben: Um 17 Uhr werden die Preisträger*innen in der Altersklasse der Grundschulkinder ausgezeichnet, die Geschichten unter dem Motto „Abenteuer Freizeit – dein verrücktestes Ereignis in Neuss und Umgebung“ beigetragen haben. Um 19 Uhr verkündet die Jury, wer die Preise in der Kategorie für Jugendliche ab elf Jahren gewonnen hat. Gefragt waren Geschichten zum Motto „Back to your roots – mein schönstes Erlebnis in Neuss und Umgebung. Um 20 Uhr stellen die erwachsenen Autor*innen ihre Kurzgeschichten vor, die unter dem Motto „Kindheit am Niederrhein“ stehen. In dieser Kategorie ermittelt zunächst das Publikum an diesem Abend einen Publikumspreis für den besten Beitrag. Anschließend gibt die Jury ihre Wahl bekannt. Die Gewinner*innen können sich auf Eintrittskarten für die Eröffnung des diesjährigen Lesefestes „Neuss liest“ mit Elke Heidenreich freuen.

Darüber hinaus hat die Stadtbibliothek ein buntes Programm mit Lesungen, einer Ausstellung, kreativen Mitmach- oder Spiel- und Spaßaktionen, einem Escape-Game, Rätseln und Erfahrungen mit der Virtual Reality-Brille vorbereitet.

Auch besondere Gäste werden in der Kulturnacht erwartet: Der Rapper Fillie Granata wird um 19.30 Uhr eine Kostprobe seines Könnens geben. Um 21.30 Uhr liest der Autor Wolfgang Isenrath aus seinem Buch „Als der Schulweg noch ein Fußweg war“. Der Neusser Meteorologe und Fotograf Dennis Oswald wird in der Bibliothek durch die Ausstellung „Himmel und Hölle“ führen und Fragen zu seinen Bildern und seinem Buch beantworten. Nähere Informationen auf der Website der Stadtbibliothek.

1. September 2023: Literarischer Sommer: Lesung Lisa Weeda

Am Freitag, 1. September begrüßt die Stadtbibliothek im Rahmen des 24. „Literarischen Sommers / Literaire Zomer“ um 18 Uhr die Autorin Lisa Weeda im Clemens Sels Museum Neuss. Sie liest aus ihrem Debütroman „Aleksandra“. Mit einer kostenlosen Führung durch die Ausstellung „VON HIER – von Heimaten und Herkünften“ um 17 Uhr können sich die Gäste zuvor auf die Lesung einstimmen. Die niederländisch-ukrainische Schriftstellerin stellt die Ukraine als Heimatland ihrer Großmutter in den Mittelpunkt ihres literarischen Werkes. In „Aleksandra“ reist die junge Frau Lisa auf Geheiß ihrer Großmutter Aleksandra nach Luhansk, um dort das Grab ihres verschollenen Onkels zu suchen. Auf dieser sowohl gefährlichen als auch abenteuerlichen Reise wird ein Jahrhundertpanorama entfaltet und die Geschichte einer Familie mit der Historie eines Landes verbunden. Die Lesung findet in Kooperation mit dem Clemens Sels Museum Neuss statt. Sie wird im Rahmen des 24. „Literarischen Sommers / Literaire Zomer“ durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union kofinanziert. Eintrittskarten und weitere Infos zum Programm finden Sie hier.

7. September 2023: Das grüne Versprechen – kann man sein Geld nachhaltig anlegen?

Am Donnerstag, 7. September, erwartet die Stadtbibliothek um 19 Uhr den Sachbuchautor Frank Herrmann. Im Rahmen seiner „Fairen Biketour“ vom 27. August bis 30. September von der Nordsee an den Oberrhein macht der Experte für nachhaltiges Reisen einen Zwischenstopp in Neuss, um den Vortrag „Das grüne Versprechen – kann man sein Geld nachhaltig anlegen?“ zu halten. Der Betriebswirt präsentiert unterschiedliche nachhaltige Anlageformen und erklärt unter anderem was Alternativbanken anders machen, was Aktionäre bewirken können oder warum das Finanzsystem viel stärker hinterfragt werden sollte. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima statt und ist ein Beitrag zum integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek.

11. September 2023: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 14. August, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek, sie ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich. Nähere Informationen finden Sie hier.

14. September 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Jeder kann ein Glücksschwein sein“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 14. September, um 15 Uhr lernen Kinder zwischen zwei und fünf Jahren das tollpatschige Schwein Felix kennen. Vorgelesen wird die Geschichte „Jeder kann ein Glücksschwein sein“ von Laura Bednarski. Eine Anmeldung zu dieser für Familien kostenfreien Veranstaltung ist nicht erforderlich, allerdings ist die Zahl der teilnehmenden Kinder auf 25 begrenzt. Nähere Informationen auf der Website.

15. September 2023: „Was für ein Glück! – Bilderbuchkunst von Wolf Erlbruch“ – Kamishibai-Lesung

Zu einer Vorlesezeit für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren, Eltern und Großeltern lädt die Stadtbibliothek am Freitag, 15. September, um 16 Uhr ins Familienforum Edith Stein ein. Im Rahmen der dort gezeigten Ausstellung „Was für ein Glück! – Bilderbuchkunst von Wolf Erlbruch“ wird der Bilderbuchklassiker des Illustrators „Der Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ vorgelesen und die Bilder mit Hilfe eines Kamishibai-Bilderrahmens gezeigt. Die Kinder können mitraten, von welchem Tier der „Haufen“ stammt. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website des Familienforums wird gebeten. Nähere Informationen finden Sie hier.

15. September 2023: Lesen mit Hund

Am Freitag, 15. September, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem 2. Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

16. September 2023: Eröffnung der „LeihBar – Bibliothek der Dinge“

Die Stadtbibliothek Neuss hat ihr Angebotsspektrum um die „LeihBar – Bibliothek der Dinge“ erweitert. Eine „Bibliothek der Dinge“ ist eine Sammlung von Gegenständen und Materialien, die im Alltag nur gelegentlich oder nur für kurze Zeit gebraucht werden. Nach dem Motto „Leihen statt kaufen“ ist der Aufbau einer „Bibliothek der Dinge“ ein Schritt hin zu einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Die feierliche Eröffnung findet am Samstag, 16. September, um 11 Uhr in der Stadtbibliothek im Rahmen der Familienzeit „Stadt, Land, Spielt!“ statt. Das neue Angebot an Materialien und Geräten aus den Kategorien „Do-it-yourself & Freizeit“, „Spiel & Sport“ sowie „Werkzeuge, Haushalt, Garten“ wird der Öffentlichkeit an diesem Tag vorgestellt. Im Anschluss können Angebote aus der Kategorie „Spiel & Sport“ ausprobiert und ausgeliehen werden.

Die „Bibliothek der Dinge“ wird in Kooperation und Absprache mit Verein "Neuss Agenda 21 e.V." betrieben.

16. September 2023: Familienzeit „Stadt-Land-Spielt!“

Jedes Jahr am dritten Septemberwochenende treffen sich landauf, landab Spielbegeisterte – Große und Kleine, Junge und Alte. Auch die Stadtbibliothek Neuss ist in diesem Jahr als Veranstalterin von "Stadt-Land-Spielt!“ wieder mit dabei. Im Rahmen einer Familienzeit am Samstag, 16. September, sind Familien mit Kindern von vier bis acht Jahren um 11 Uhr zum gemeinsamen Spielen eingeladen. Vor Ort steht eine Auswahl an verschiedenen Brett-, Karten-, Würfel- und Outdoorspielen zum Testen und Ausprobieren bereit. Als besonderer Höhepunkt wird zu Beginn der Familienzeit die „LeihBar - die Bibliothek der Dinge“, feierlich eröffnet. Alle Spielwilligen dürfen die neuen Outdoorspiele zum ersten Mal testen und am Ende ausleihen. Die Teilnahme an diesem Spieletag ist kostenfrei. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung über die Website gebeten. „Stadt-Land-Spielt!“ ist ein Projekt zur Förderung des Kulturguts Spiel.

20. September 2023: Schreiben, Lesen und darüber Reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 20. September, findet in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der St. Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen über die Website.

21. September 2023: Weltalzheimertag: Sie haben Fragen? – Wir antworten! Informationen von Fachkräften rund um das Thema Demenz

Seit 1994 finden jedes Jahr in der „Woche der Demenz“ vielfältige Aktivitäten statt, um die Öffentlichkeit auf die Situation von Demenzkranken und ihrer Angehörigen aufmerksam zu machen. Am Donnerstag, 21. September, stehen Fachkräfte aus dem Netzwerk „Runder Tisch Demenz Neuss“ in der Stadtbibliothek auf dem „Lila Sofa“ ab 16 Uhr für Gespräche zur Verfügung und geben zu verschiedenen Bereichen rund um das Thema Alzheimer und weitere demenzielle Erkrankungen Informationen und Antworten auf Fragen aus dem Publikum. Um Voranmeldung wird gebeten. Nähere Informationen auf der Website.

23. September 2023: Kulturnacht und Jugendkulturnacht „nachtfrequenz23“

Für die „Kulturnacht“ und die Jugendkulturnacht „nachtfrequenz23“ am Samstag, 23. September, hat die Stadtbibliothek ein buntes Programm mit Lesungen, einer Ausstellung, kreativen Mitmach- oder Spiel- und Spaßaktionen, Escape-Game, Rätseln und Erfahrungen mit der VR-Brille vorbereitet. Die kleinen und großen Gäste können an diesem Abend in der Zeit von 17 bis 22 Uhr in Erinnerungen an glückliche Kindertage schwelgen. Darüber hinaus werden an diesem Abend die besten Geschichten prämiert, die Kinder, Jugendliche oder Erwachsene beim Kurzgeschichtenwettbewerb der Stadtbibliothek und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ eingereicht haben. Die Preise werden in drei Kategorien vergeben. Die Prämierungen starten um 17 Uhr mit den Beiträgen der Kinder, um 19 Uhr werden Preise für die Beiträge der Jugendlichen vergeben und um 20 Uhr präsentieren die erwachsenen Autor*innen zunächst ihre Texte. Das Publikum ermittelt um 21 Uhr den besten Preis und vergibt den Publikumspreis. Anschließend gibt die Jury ihre Auswahl des Wettbewerbs „Kindheit am Niederrhein“ bekannt.

Der Eintritt zu allen Aktivitäten ist an diesem Abend frei. In der Happy Hour von 21 bis 22 Uhr können sich Neuzugezogene und Interessierte, die wieder einsteigen und das Angebot der Stadtbibliothek zukünftig nutzen möchten, kostenfrei einen Bibliotheksausweis ausstellen lassen.

Nähere Informationen auf der Website.

24. September 2023: Mitmachaktionen der Stadtbibliothek beim 40. Neusser Kinderfest

Am Sonntag, 24. September, findet zum 40. Mal das Neusser Kinderfest auf dem Platz der Kinderrechte im Stadtgarten Neuss statt. Von 14 bis 17 Uhr ist die Stadtbibliothek wieder mit einem Stand dabei. Alle Neusser Kinder und Familien sind eingeladen, vorbeizukommen und an den kreativen Mitmachaktionen teilzunehmen. Nähere Informationen über die Website.

26. September 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

In der Smartphone- und Tablet-Sprechstunde am Dienstag, 26. September, können Interessierte mit einem gültigen Bibliotheksausweis von 13.30 Uhr bis 14.15 Uhr Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung und Bedienung ihrer mobilen Android-Endgeräte erhalten. Die Sprechstunde dauert 45 Minuten und ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

26. September 2023: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 26. September, in der Zeit von 14.30 bis 15 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind.

26. September 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 26. September, von 16.30 bis 17.30 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

27. September 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 27. September, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

27. September 2023: Heizung, Wasser, Strom: Wie kann ich Energie sparen?

Praktische Tipps zum sparsamen Umgang mit Heizung, Wasser und Strom im Haushalt und Alltag werden am Mittwoch, 27. September, um 16.30 Uhr in der Stadtbibliothek gegeben. Die Veranstaltung ist in einfacher Sprache und wird gemeinsam mit der „KoKoBe“ – der „Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung im Rhein-Kreis Neuss“ angeboten. Der Eintritt ist frei, eine vorherige telefonische Anmeldung ist erwünscht. Nähere Informationen auf der Website.

28. September 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Auch Muffelhörnchen brauchen Freunde“

Die Geschichte „Auch Muffelhörnchen brauchen Freunde“ steht im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos „Lesebär“, zu dem Kinder zwischen zwei und fünf Jahren am Donnerstag, 28. September, in die Stadtbibliothek eingeladen sind. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, eine Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich und der Eintritt ist frei. Nähere Informationen auf der Website.

Ausstellungen

Über faire und nachhaltige Geldanlagen können sich Interessierte in einer Medienausstellung vom 1. bis zum 17. September in der Stadtbibliothek informieren.

Vom 19. September bis zum 22. Oktober wird die Ausstellung des Neusser Geologen, Meteorologen und Fotografen Dennis Oswald „Himmel und Hölle – Die Faszination extremer Naturereignisse“ im Foyer der Stadtbibliothek zu sehen sein. Die Bilder können während der Öffnungszeiten angeschaut werden. Zum Abschluss der Ausstellung nimmt der Fotograf Interessierte am Freitag, 20. Oktober, um 19 Uhr mit Geschichten und faszinierenden Fotos mit auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise zu den aufregenden Naturereignissen und Wetterphänomenen auf dem Planeten Erde und vermittelt dabei zugleich den Respekt, den wir im Angesicht des Klimawandels für unsere Welt aufbringen müssen. Nähere Informationen und Anmeldung auf der Website.

Zur Vorbereitung des Weltalzheimertages und der „Woche der Demenz“ im September, werden im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek Medien ausgestellt, die über das Krankheitsbild „Alzheimer“ und andere demenzielle Erkrankungen informieren.

Im Geburtstagregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher der deutschen Autorin Amelie Fried ausgestellt, die am 6. September 65 Jahre wird. Es werden dort ebenfalls Bücher des Jugendbuchautors Klaus Kordon zu sehen sein, der am 21. September seinen 80. Geburtstag feiert.

