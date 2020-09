21.09.2020 - Freie Plätze bei der MUSIKwiese

Gemeinsam Tanzen, mit Instrumenten musizieren, spielen und die Welt der Musik erkunden - all dies können bereits Kleinkinder ab zwei Jahren bei der „MUSIKwiese“ der Musikschule Neuss erleben. Die neuen Kurse starten am Montag, 26. Oktober 2020, im Romaneum, Brückstraße 1.

Die „MUSIKwiese 1“ richtet sich an Kinder zwischen zwei und drei Jahren, die „MUSIKwiese 2“ ist für Kinder von drei bis vier Jahren geeignet. Für beide Gruppen sind an allen Tagen von Montag bis Samstag noch wenige Plätze frei.

Die Kinder werden in Begleitung eines oder einer Erwachsenen musikalisch durch das Jahr begleitet, können Anregungen für das Singen im Alltag mitnehmen und gemeinsam die Freude an der Musik kennenlernen. Coronabedingt findet die MUSIKwiese in kleineren Gruppen als üblich statt. Weiterführende Informationen und Anmeldeformulare sind online unter www.musikschule-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904043 (werktags von acht bis zwölf Uhr) erhältlich.





(Stand: 21.09.2020/Kro)